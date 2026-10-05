Google thu hẹp quyền truy cập miễn phí các mô hình Gemini

Ảnh minh họa: AI Gemini

Theo đó, các tài khoản cá nhân miễn phí, không đăng ký các gói Google AI, sẽ không còn được sử dụng các mô hình Gemini Flash và Gemini Pro, mà chỉ được tiếp cận mô hình Flash-Lite. Đây là thay đổi đáng kể đối với phạm vi dịch vụ mà Google cung cấp miễn phí.

Trước khi thay đổi, người dùng không đăng ký thuê bao có thể sử dụng cả ba mô hình Flash-Lite, Flash và Pro. Theo chính sách mới, quyền sử dụng miễn phí sẽ chỉ còn giới hạn ở Flash-Lite.

Những thay đổi này cũng áp dụng đối với người đăng ký gói Google AI Plus. Nhóm người dùng này vẫn được sử dụng Flash-Lite và Flash, nhưng sẽ không còn quyền truy cập mô hình Pro. Trong khi đó, thuê bao Google AI Pro và Google AI Ultra tiếp tục được sử dụng cả ba mô hình.

Google cho biết người dùng AI Plus sẽ nhận được email thông báo về thời điểm những thay đổi trên được áp dụng đối với tài khoản của họ.

Trong diễn biến liên quan, Google cho biết tính năng Deep Think sẽ được cung cấp cho cả thuê bao Google AI Pro và Google AI Ultra, thay vì trước đây chỉ dành cho người dùng gói Ultra. Theo Google, Deep Think được thiết kế nhằm tối đa hóa khả năng suy luận song song, cho phép xử lý các tác vụ phức tạp nhờ năng lực suy luận nâng cao.

Theo chính sách mới, người dùng Google AI Pro sẽ được tiếp cận các mô hình Flash-Lite, Flash và Pro, cùng tính năng Deep Think. Người dùng Google AI Ultra tiếp tục được hưởng đầy đủ các mô hình và tính năng trên.

Động thái này diễn ra sau khi Google ra mắt mô hình Gemini 4 Argon, qua đó tăng cường cạnh tranh với các mô hình AI mới nhất, trong đó có GPT-6 Astra và Claude Opus 5.5, đồng thời tiếp tục mở rộng việc tích hợp Gemini vào nhiều ứng dụng và nền tảng của công ty.

Các hạn chế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/10. Theo đó, phạm vi mô hình và các tính năng AI mà người dùng có thể sử dụng sẽ phụ thuộc vào gói thuê bao mà họ đăng ký.