Súng ngắn P13 thế hệ mới bắt đầu được trang bị hàng loạt

Những khẩu P13 sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng trong quân đội từ những tháng tới và sẽ dần thay thế P8 - loại súng đã được đưa vào phục vụ từ năm 1994.

Theo đại diện Bundeswehr, khẩu P13 mới dựa trên mẫu CZ P-10 C OR của Séc, sử dụng đạn 9×19mm và được thiết kế để tái trang bị cho lực lượng vũ trang Đức.

Khẩu súng ngắn đã vượt qua loạt bài kiểm tra cuối cùng của Văn phòng Liên bang về Vũ khí, Công nghệ Thông tin và Hoạt động của Bundeswehr. Theo kết quả, vũ khí này được công nhận là phù hợp cho mục đích quân sự, mở đường cho việc sản xuất hàng loạt.

Súng P13 có hộp tiếp đạn 15 viên, nặng khoảng 760g không kèm đạn và được trang bị nòng dài 102mm. Thiết kế này cũng cho phép lắp đặt kính ngắm quang học.

Một trong những điểm khác biệt chính so với P8 là cơ cấu cò súng. Ở P13, lực bóp cò vẫn xấp xỉ như nhau cho mỗi phát bắn và ở mức khoảng 2,3kg.

Để so sánh, lực bóp cò của súng P8 cần khoảng 5,1kg cho phát bắn đầu tiên và khoảng 2kg cho các phát bắn tiếp theo. Quân đội Đức tin rằng lực bóp cò tương tự sẽ giúp việc sử dụng dễ dàng hơn và tăng khả năng bắn trúng mục tiêu ngay từ phát đạn đầu.

Khẩu súng lục này cũng được trang bị các bộ phận tay cầm có thể thay thế, cho phép điều chỉnh sao cho phù hợp với lòng bàn tay của từng người lính.

Theo Bundeswehr, P13 được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ cao và thấp, cũng như chịu tải liên tục. Thiết kế dạng module cho phép nó được điều chỉnh để phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Khẩu súng mới sẽ được cung cấp với màu Nâu Đất (Flat Dark Earth). Quân đội Đức lưu ý lớp phủ này, cùng với những tác dụng khác, sẽ làm giảm khả năng phát tia hồng ngoại của vũ khí.

Súng ngắn P13 sẽ thay thế những khẩu HK P8 đã cũ trong Lục quân Đức.

Súng P13 được thiết kế để dần thay thế khẩu P8 tiêu chuẩn, đã đưa vào sử dụng năm 1994. P8 là phiên bản quân sự của súng lục Heckler & Koch USP.

Trước đó báo chí quốc tế đã khá nhiều lần đề cập đến việc Đức chọn súng ngắn CZ P13 của Séc làm vũ khí nòng ngắn tiêu chuẩn mới. Sau đó là việc lựa chọn một hệ thống và chuẩn bị cho việc tái vũ trang Quân đội Đức.

Giai đoạn hiện tại đánh dấu sự chuyển tiếp từ khâu lựa chọn và ký hợp đồng sang tái trang bị thực tế cho các đơn vị - Quân đội Đức đã hoàn thành việc thử nghiệm P13 và đang chuẩn bị cho việc giao hàng loạt.

Nhà cung cấp loại vũ khí này là công ty POL-TEC, một đối tác của nhà sản xuất Česká zbrojovka của Séc. Chính CZ là đơn vị tạo ra mẫu cơ bản P-10 C OR.

Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã phê duyệt kinh phí cho chương trình này vào tháng 11/2025, sau đó hợp đồng cung cấp súng lục mới đã được ký kết.

Thỏa thuận khung quy định khả năng mua tới 203 nghìn khẩu P13, trong đó đơn đặt hàng đầu tiên bao gồm 65 nghìn khẩu cùng các thiết bị và dịch vụ liên quan.

Theo Militarnyi