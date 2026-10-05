Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y tế

Ê kíp Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vỏ bao thần kinh hiếm gặp dạng đồng hồ cát cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐN

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Giai đoạn năm 2020 - 2025, ngành y tế Đà Nẵng đã có hàng chục khóa bồi dưỡng ở nước ngoài được phê duyệt và cử đi đào tạo. Tất cả các kỹ thuật được đào tạo đều triển khai thực hiện hiệu quả tại các đơn vị tham gia, mang lại lợi ích rõ rệt cho người bệnh.

Cùng với đó, ngành y tế còn tổ chức đào tạo gần 200 ê kíp chuyên sâu cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố; qua đó, nâng cao năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên môn sâu tuyến cuối; đồng thời đảm đương nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo, hỗ trợ công tác chuyên môn cho tuyến dưới.

TS-BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo ê kíp chuyên sâu; từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển bệnh viện đa trung tâm chuyên sâu, hội nhập khu vực và tiến lên bệnh viện hạng đặc biệt.

Từ năm 2024 - 2025, bệnh viện cử hàng chục cán bộ, nhân viên đi học các khóa đào tạo dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh... Ngoài ra, bệnh viện còn cử cán bộ đi đào tạo tại các quốc gia có nền y tế tiên tiến như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Cũng trong giai đoạn này, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cử cán bộ, nhân viên tham gia đào tạo chuyên sâu với hơn 100 ê kíp. Một số nội dung đào tạo chuyên sâu phù hợp với sự phát triển của bệnh viện như: tiếp nhận, xử trí các tình huống thường gặp trong cấp cứu ở trẻ em, hồi sức lọc máu, lọc máu liên tục nhi khoa…

Theo TS-BS. Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, giai đoạn 2024 - 2025, bệnh viện được phê duyệt các khóa đào tạo ê kíp chẩn đoán, điều trị trước và sau phẫu thuật nhi khoa; ê kíp chẩn đoán và can thiệp trước sinh tại Hoa Kỳ… “Ngoài ra, bệnh viện chủ động mời các chuyên gia, báo cáo viên trong và ngoài nước đến chia sẻ kinh nghiệm cũng như cập nhật các thông tin, kiến thức mới cho cán bộ, nhân viên”, TS-BS. Trần Đình Vinh cho biết.

BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, thông qua các đề án đào tạo ê kíp, chuyên sâu, hợp tác trong và ngoài nước, nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại được ứng dụng, chuyển giao thành công tại các bệnh viện tuyến cuối của thành phố; qua đó, giảm chuyển gửi bệnh nhân lên tuyến trên và đi nước ngoài điều trị.

Ngành y tế thành phố chú trọng đào tạo các ê kíp chuyên sâu. Ảnh: BVĐN

Đào tạo đón đầu

Năm 2026, ngành y tế thành phố tiếp tục tập trung triển khai các đề án phát triển nhân lực chất lượng cao, đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật theo định hướng xây dựng thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Đặc biệt, căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 2/4/2026 của UBND thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu thực hiện kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chất lượng cao ngành y tế năm 2026 theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, Sở Y tế triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho bệnh viện trực thuộc nhằm bổ sung kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đó, trong năm 2026, Bệnh viện Đà Nẵng cử 10 bác sĩ tham gia đào tạo 5 ê kíp chuyên sâu tại Mayo Clinic (Hoa Kỳ), gồm: ê kíp đào tạo chuyên sâu về ghép tế bào gốc tạo máu; ê kíp đào tạo chuyên sâu về điện sinh lý tim - hồi sức tim mạch nâng cao; ê kíp điều trị bệnh phổi mô kẽ có yếu tố tự miễn; ê kíp đào tạo gây mê - hồi sức tích cực ngoại khoa nâng cao; ê kíp đào tạo chuyên sâu cấp cứu và điều trị đột quỵ não.

Các ê kíp tham gia đào tạo không chỉ học kỹ thuật mà còn học cách tổ chức và vận hành một hệ thống chuyên môn; từ đó từng bước chuyển hóa tri thức, kinh nghiệm và quy trình tiên tiến thành năng lực thực hành phù hợp với thực tiễn của bệnh viện.

Theo TS-BS. Lê Đức Nhân, trong hành trình xây dựng “Đa khoa mạnh - chuyên khoa sâu - hội nhập khu vực”, Bệnh viện Đà Nẵng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước làm chủ các kỹ thuật y khoa chuyên sâu.

“Với sự quan tâm, định hướng và đầu tư của thành phố trong phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, cùng sự chỉ đạo, hỗ trợ của Sở Y tế, năm 2026, Bệnh viện Đà Nẵng triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu tại Hoa Kỳ ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn... Việc đào tạo đội ngũ tại các trung tâm y khoa quốc tế là một phần trong chiến lược phát triển Bệnh viện Đà Nẵng theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu, tăng cường hội nhập khu vực, hướng đến các mục tiêu phát triển bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2030”, TS-BS. Lê Đức Nhân thông tin.

Trong khi đó, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng các ê kíp chuyên sâu theo yêu cầu thực tế, với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ.

“Bệnh viện chú trọng đào tạo đội ngũ y, bác sĩ chất lượng cao thông qua liên kết, hợp tác với các trường đại học, tổ chức y tế, bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Các chương trình đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên môn, cử bác sĩ đi tu nghiệp nước ngoài đang tiếp tục được triển khai để nâng cao tay nghề, làm chủ các kỹ thuật tiên tiến”, TS-BS. Trần Đình Vinh cho biết.

Các bệnh viện hạng I trên địa bàn thành phố đã và đang hình thành các trung tâm chuyên sâu, do đó, việc đào tạo nhân lực theo ê kíp có vai trò quan trọng và quyết định trong việc tiếp nhận, chuyển giao tiến tới làm chủ các kỹ thuật y tế chuyên sâu, phù hợp với lộ trình xây dựng, phát triển của ngành.