Điện thoại Vertu trăm triệu đồng hoá thành cục gạch sau khi tắt 2G do thiếu cấu hình VoLTE

Sau khi các nhà mạng viễn thông trong nước chính thức ngừng cung cấp dịch vụ mạng 2G từ ngày 15/9, ghi nhận tại Vertu Việt Nam cho thấy lượng lớn người dùng dòng máy phím bấm xa xỉ đã tìm đến để kiểm tra thiết bị. Nhiều chiếc điện thoại có giá từ vài chục triệu đến hơn một trăm triệu đồng bỗng chốc mất hoàn toàn khả năng nghe gọi cơ bản, rơi vào tình trạng bị vô hiệu hóa dù phần cứng bên ngoài vẫn còn rất mới.

Rào cản kỹ thuật VoLTE và cơ chế xử lý cuộc gọi sau khi cắt sóng 2G

Về mặt kỹ thuật, việc một thiết bị di động có thể kết nối dữ liệu mạng 4G không đồng nghĩa với việc thiết bị đó có thể thực hiện cuộc gọi thoại trên nền tảng mạng này. Cuộc gọi thoại trên hạ tầng 4G đòi hỏi thiết bị phải tích hợp công nghệ VoLTE (Voice over LTE) và tương thích hoàn toàn với thông số cấu hình mạng của từng nhà khai thác viễn thông nội địa.

Theo ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam, trước thời điểm ngày 15/9, khi người dùng thực hiện cuộc gọi trên các thiết bị không hỗ trợ VoLTE hoàn chỉnh, hệ thống mạng sẽ tự động kích hoạt cơ chế chuyển mạch dự phòng (fallback) hạ kết nối từ mạng 4G xuống băng tần 2G để duy trì đàm thoại. Khi hạ tầng 2G chính thức bị ngắt, cơ chế này không còn khả dụng, dẫn đến tình trạng máy vẫn báo đầy cột sóng dữ liệu nhưng hoàn toàn tê liệt khả năng đàm thoại.

Những chiếc điện thoại có giá lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn hoá thành "cục gạch" nếu khách hàng mua nhầm các dòng đời cũ. Ảnh minh hoạ, nguồn: Vertu Việt Nam

Đặc biệt, nhiều model Vertu cổ điển được đưa về từ thị trường châu Âu hoặc Bắc Mỹ tuy có trang bị modem 4G nhưng lại không được nạp hồ sơ mạng (network profile) tương thích với cấu hình kỹ thuật của các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone hay MobiFone. Do đó, thiết bị không thể đăng ký thành công dịch vụ VoLTE nội địa.

Cạm bẫy từ linh kiện độ chế và máy xách tay trên thị trường thứ cấp

Bên cạnh rào cản tương thích băng tần, nguyên nhân chủ yếu khiến người dùng chịu thiệt hại nặng nề bắt nguồn từ các giao dịch mua bán sang tay trên thị trường hàng cũ. Đa số thiết bị gặp sự cố là dòng Signature S hoặc các biến thể phím bấm cổ điển đã ngừng sản xuất từ lâu nhưng bị can thiệp kỹ thuật trước khi bán lại.

Điển hình như trường hợp một khách hàng mua chiếc Vertu Signature S Stainless Steel cũ giá 34 triệu đồng với lời quảng cáo đã nâng cấp bo mạch 4G. Qua kiểm định kỹ thuật, thiết bị thực chất được ghép nối từ bo mạch, màn hình, phím bấm đến vỏ máy do bên thứ ba sản xuất. Phần bo mạch có hỗ trợ VoLTE nhưng thiếu tệp cấu hình tương thích nhà mạng Viettel, dẫn đến lỗi cuộc gọi.

Một trường hợp khác tại Cần Thơ, người dùng đã chi hơn 120 triệu đồng vào đầu năm 2026 để sở hữu một chiếc Vertu Signature S qua mạng xã hội mà không biết thiết bị chỉ hỗ trợ băng tần 2G. Do thế hệ Signature S cổ điển và dòng kế nhiệm Signature V 4G sở hữu thiết kế ngoại hình lẫn chất liệu gần như tương đồng, người mua rất khó phân biệt nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Khuyến nghị kỹ thuật và chính sách hỗ trợ chuyển đổi

Đối với người dùng đang sở hữu các thiết bị viễn thông phân khúc cao cấp gặp lỗi mất sóng do thay đổi hạ tầng, việc tự can thiệp phần cứng hoặc thay thế linh kiện không rõ nguồn gốc tiềm ẩn rủi ro hỏng hóc vĩnh viễn và không giải quyết được vấn đề chứng chỉ mạng.

Đại diện Vertu Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật chuẩn VoLTE và xuất xứ thiết bị trước khi giao dịch. Hiện đơn vị này đang áp dụng các chính sách kỹ thuật hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ các dòng máy đời cũ hoặc máy trôi nổi sang những sản phẩm chính hãng thế hệ mới tương thích hạ tầng viễn thông hiện hành.