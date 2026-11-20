Kiên nhẫn đồng hành

Tại các điểm trường Cát và Trỉa, công việc của giáo viên chủ nhiệm không dừng lại sau mỗi giờ đứng lớp. Bên cạnh nhiệm vụ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn nắm bắt hoàn cảnh gia đình từng em, chủ động kết nối với phụ huynh và kiên trì vận động những học sinh thường xuyên vắng mặt trở lại trường.

Cô giáo Hồ Thị Vui, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E tại điểm trường Cát vẫn nhớ trường hợp một học sinh mà cô từng bám bản vận động khi em vào lớp 1. Thời gian đầu, em thường xuyên nghỉ học. Cô Vui cùng đồng nghiệp nhiều lần đến tận nhà vận động, đưa em đi học. Ban đầu em khóc lóc, thậm chí cắn vào tay cô đến chảy máu. Nhờ kiên trì vỗ về, em mới chịu đến lớp nhưng phải có mẹ ngồi bên cạnh. Dần dần, khi quen với giáo viên, bạn bè và môi trường mới, em tự tin hơn. Đến nay, em đã lên lớp 3, ngoan ngoãn và tiến bộ rõ rệt. “Ở điểm trường vùng cao, muốn học sinh bám lớp thì cô giáo phải kiên trì bám bản. Thấy học trò từ hay nghỉ học nay biết tự giác đi học, mọi mệt mỏi của chúng tôi như tan biến. Niềm vui của người giáo viên cắm bản đơn giản chỉ là nhìn các em đến lớp đều đặn mỗi ngày”, cô Hồ Thị Vui chia sẻ.

Giờ học nghiêm túc ở điểm trường Cát - Ảnh: K.S

Việc kết nối với phụ huynh ở điểm trường Cát gặp nhiều khó khăn do thiếu sóng, mất điện và giao thông chia cắt mùa mưa lũ. Thầy cô phải tranh thủ những lần gặp trực tiếp để trao đổi tình hình học tập, vận động gia đình quan tâm đưa con em đến lớp. Ở điểm trường Trỉa, thầy giáo Hồ Xuân Sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 4D+5D cũng phải tìm cách thích ứng với đặc điểm của từng học sinh. Dạy cùng lúc hai trình độ trong một lớp đòi hỏi giáo viên phân chia thời gian, nội dung và tổ chức hoạt động hợp lý.

Để biết học sinh có theo kịp bài giảng hay không, thầy Sinh không chỉ dựa vào câu trả lời mà còn quan sát nét mặt, thái độ và cách các em làm bài trong vở. Khi nhận thấy học sinh chưa hiểu, thầy lựa chọn câu hỏi đơn giản hơn, giao nhiệm vụ phù hợp với khả năng, sử dụng hình ảnh và những ví dụ gần gũi để giúp các em tiếp cận kiến thức. “Thay vì thúc ép học sinh trả lời ngay, tôi khuyến khích từ những tiến bộ nhỏ, tạo cơ hội để các em từng bước mạnh dạn hơn”, thầy Sinh chia sẻ.

Giúp học sinh tự tin

Đầu tuần, cô giáo Lê Thị Phương Thảo, giáo viên môn tiếng Anh bắt đầu hành trình đến các điểm trường Cát, Trỉa. Từ nhà ở Khe Sanh, cô đón xe đến khu vực km27, sau đó di chuyển cùng đồng nghiệp đến điểm trường. Nếu thời tiết thuận lợi, giáo viên có thể đi xe máy. Nhưng khi mưa lớn, nước dâng cao, người và xe phải qua sông bằng đò rồi tiếp tục di chuyển đến trường.

Vượt quãng đường lầy lội, hiểm trở, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Sơn mang tri thức đến với học sinh vùng cao - Ảnh: K.S

Theo cô giáo Phương Thảo, học sinh ở đây ít có cơ hội tiếp xúc với ngoại ngữ nên còn rụt rè, cần nhiều thời gian để nghe, nói và ghi nhớ từ vựng. Bên cạnh đó, cô Thảo thường xuyên phối hợp với đồng nghiệp bám bản để nắm sức học và hoàn cảnh từng em, từ đó linh hoạt điều chỉnh bài giảng. Cô giáo Phương Thảo cho biết: “Giáo viên phải có phương pháp khơi dậy niềm tin cho học trò. Tôi chọn cách chia nhỏ kiến thức, dùng tranh ảnh, vật dụng gần gũi để các em dễ hình dung. Tôi không đặt kỳ vọng học sinh có thể sử dụng ngoại ngữ thành thạo ngay, mà mong các em được tiếp cận môn học bình đẳng, không bị bỏ lại phía sau vì điều kiện thiếu thốn”.

Cũng như cô Thảo, thầy Lê Anh Tuấn, giáo viên Âm nhạc, phải vượt quãng đường xa để đến với học sinh ở Cát, Trỉa. Mỗi tuần, thầy được phân công dạy 8 tiết tại hai điểm trường. Đường đi xa và hiểm trở khiến việc di chuyển gặp nhiều trở ngại. Trong các tiết học, thầy Tuấn kết hợp lời giảng với hình ảnh minh họa, hướng dẫn học sinh từng câu hát, từng đoạn nhạc, kết hợp vỗ tay theo nhịp và làm mẫu nhiều lần. Khi các em đã quen giai điệu, thầy mới tổ chức cho cả lớp hát và biểu diễn. “Dù đường đến trường có xa và vất vả đến đâu, chúng tôi vẫn mong muốn được mang lời ca, tiếng hát đến với các em. Tôi mong Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng con đường để thầy cô đến các điểm trường Cát, Trỉa thuận lợi hơn”, thầy Tuấn chia sẻ.

Thầy cô giáo đi đò qua sông để đến điểm trường Cát, Trỉa mùa nước dâng - Ảnh: K.S

Để việc học không gián đoạn

Tại hai điểm trường Cát, Trỉa, hiện có 8 giáo viên thường xuyên công tác, trong đó 7 giáo viên chủ nhiệm và 1 giáo viên dạy các môn văn hóa. Bên cạnh đó, 5 giáo viên bộ môn gồm tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất và Tin học được phân công đến giảng dạy theo thời khóa biểu.

Theo thầy Nguyễn Đình Sâm, Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học và THCS Hướng Sơn, nhà trường bố trí lịch dạy theo buổi hoặc theo ngày tại từng điểm trường để hạn chế giáo viên đi lại nhiều lần. Tuy nhiên, do thiếu giáo viên bộ môn nên khối lượng giảng dạy khá lớn, có giáo viên tiếng Anh phải dạy 28 tiết mỗi tuần, vượt 7 tiết so với định mức. Mùa mưa lũ, khi nước dâng khiến giáo viên không thể đến lớp, nhà trường chủ động linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, bố trí giáo viên chủ nhiệm dạy thay hoặc dạy bù vào thứ bảy. Đồng thời, tập thể giáo viên thường xuyên trao đổi để hỗ trợ học sinh yếu kiến thức. Nhà trường duy trì sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, kiểm tra việc thực hiện chương trình và đánh giá học sinh sát thực tế tại các điểm trường.

Hoạt động kéo co sôi nổi thu hút đông đảo học sinh và người dân thôn Trỉa cổ vũ nhiệt tình - Ảnh: K.S

Đối với học sinh dân tộc thiểu số còn hạn chế tiếng Việt, nhà trường tổ chức 80 giờ làm quen môn học trong dịp hè cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1; đồng thời tăng thời lượng tiếng Việt ở lớp 1, lớp 2 và phụ đạo những em gặp khó khăn về đọc, viết, tính toán. Việc duy trì học hai buổi mỗi ngày kết hợp mô hình bán trú cũng giúp học sinh có thêm thời gian rèn luyện nếp sinh hoạt. Dù vậy, công tác dạy học tại Cát, Trỉa vẫn đối mặt nhiều thiếu thốn, từ việc thiếu giáo viên tiếng Anh, nhân viên hỗ trợ đến hạn chế phòng học bộ môn, thiết bị dạy học và kết nối internet. “Những trở ngại này không thể tháo gỡ nếu chỉ dựa vào tinh thần nỗ lực của từng thầy cô, mà rất cần sự quan tâm, đầu tư đồng bộ để cải thiện điều kiện dạy và học ở các điểm trường vùng khó”, thầy Nguyễn Đình Sâm, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi.

Bằng tấm lòng yêu thương học trò tha thiết cùng tinh thần kiên trì bám bản, các thầy cô giáo tại các điểm trường Cát, Trỉa đang ngày đêm thắp sáng niềm tin tri thức cho tuổi thơ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gieo mầm cho những ước mơ vượt qua sông suối, núi rừng vươn xa.