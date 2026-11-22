Ông Dương Tấn Sĩ vừa xuất bán 42 con heo thịt với giá 56.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, cách nay khoảng 3 tuần, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh giảm gần như chạm đáy với giá bán dao động từ 45.000 - 47.000 đồng/kg. Với mức giá này, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lỗ hơn 1 triệu đồng/tạ.

Sau thời gian xuống thấp, những ngày gần đây, giá heo hơi đã dần phục hồi, tiếp thêm động lực cho người chăn nuôi trong vụ tết.

Gia đình ông Dương Tấn Sĩ (xã Tân Thới) đang nuôi khoảng 300 con heo các loại, cho biết thời gian qua giá heo hơi liên tục giảm khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân khiến giá heo giảm mạnh là ảnh hưởng từ nguồn thịt heo nhập khẩu có giá thấp.

Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến việc sử dụng chất kích thích trong chăn nuôi cũng tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi liên tục điều chỉnh tăng, càng tạo thêm áp lực cho người chăn nuôi. Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn đã tăng khoảng 2.000 đồng/kg.

Ông Sĩ chia sẻ: “Những ngày gần đây, giá heo hơi đã tăng trở lại. Tôi vừa xuất chuồng 42 con heo thịt với giá 56.000 đồng/kg. Với mức giá này, đối với người nuôi theo mô hình khép kín như tôi thì có lời. Tuy nhiên, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì vẫn còn lỗ. Thời gian tới, dự báo giá heo hơi sẽ còn tăng nên tôi quyết định neo một số con heo thịt đã đến giai đoạn xuất chuồng”.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, hiện đàn heo toàn tỉnh có khoảng 505.000. Chăn nuôi heo chủ yếu tại các xã có vùng nuôi tập trung như: Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Chợ Gạo, Mỹ Tịnh An, Bình Ninh, Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Long Bình, Lương Hòa Lạc, Long Hưng, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều.

Theo Tiến sĩ Thái Quốc Hiếu, Chủ tịch Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn hiện nay, người nuôi heo cần khai thác hiệu quả các nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương (bã đậu nành, cám mì, bã dừa/xác cơm dừa...) để phối trộn cùng cám gạo và thức ăn đậm đặc. Đồng thời, tính toán khẩu phần cân đối theo từng giai đoạn sinh trưởng của heo nhằm hạ giá thành sản xuất.

Một trong những vấn đề quan trọng là theo dõi chặt chẽ thể trạng và sức khỏe đàn heo hằng ngày để kịp thời phát hiện bất thường, từ đó nâng cao tối đa tỷ lệ nuôi sống đến khi xuất chuồng. Thời tiết chuyển mùa làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đòi hỏi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.

Cụ thể, người chăn nuôi chọn nhập con giống rõ nguồn gốc; kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng thức ăn, phụ phẩm trước khi đưa vào trại; tuyệt đối không dùng nguồn nước mặt (sông, kênh, mương) chưa qua xử lý để tắm hoặc cho heo uống.

Trại chăn nuôi cần có tường hoặc hàng rào bao quanh; bố trí hố sát trùng tại cổng trại và đầu mỗi dãy chuồng; hạn chế người lạ ra vào, thay bảo hộ lao động và ủng/dép chuyên dụng trước khi vào khu chăn nuôi; tuyệt đối ngăn chặn động vật lạ xâm nhập và có biện pháp diệt trừ chuột thường xuyên.

Người chăn nuôi cần duy trì phun hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi và chuồng nuôi định kỳ tối thiểu 2 lần/tuần; thực hiện đúng lịch tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine…