Duy trì, đổi mới phong trào 'Đọc và làm theo báo Đội'

Học sinh phân hiệu Trường THCS Nguyễn Du (phường Bàn Thạch) đọc báo Đội tại thư viện. Ảnh: C.N

Theo đó, yêu cầu Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn; Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn và các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn tiếp tục duy trì, đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”, sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, ngày hội đọc sách và các mô hình, hoạt động khuyến đọc phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung và phương thức phát triển văn hóa đọc cần được đổi mới phù hợp với môi trường số. Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả sách, báo điện tử, xuất bản phẩm số, học liệu số và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phù hợp với lứa tuổi. Cạnh đó, chú trọng trang bị cho thiếu nhi kỹ năng lựa chọn sách, báo, xuất bản phẩm và nguồn thông tin chính thống; kỹ năng đọc có chọn lọc, nhận diện, phòng tránh thông tin sai lệch, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả các không gian đọc dành cho thiếu nhi; hỗ trợ các liên đội duy trì, phát triển tủ sách, thư viện xanh, góc đọc thân thiện, không gian đọc gắn với sinh hoạt Đội. Các nguồn lực xã hội được khuyến khích tham gia hỗ trợ sách, báo, thiết bị đọc và các điều kiện phục vụ phát triển văn hóa đọc, trong đó ưu tiên thiếu nhi vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi khuyết tật.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm phù hợp dành cho thiếu niên, nhi đồng.