Để Nghị quyết số 71-NQ/TW đi vào thực tiễn

Từ chủ trương đến hành động

Xác định Nghị quyết 71-NQ/TW là định hướng quan trọng để tạo chuyển biến căn bản trong giáo dục, ngành GD-ĐT đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 30/9/2025 về thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1656/KH-UBND, ngày 30/10/2025 để triển khai chương trình hành động.

Sở GD-ĐT đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1656/KH-UBND, Chương trình hành động số 08-CTr/TU, xây dựng quy chế hoạt động và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn cho các CSGD.

CĐS cũng được ngành GD-ĐT xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học. Ngành đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, tuyển sinh trực tuyến và các nền tảng quản lý; đồng thời chú trọng bồi dưỡng năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên. Đội ngũ giáo viên trong các trường học đã chú trọng khai thác công nghệ và các công cụ AI để thiết kế học liệu, xây dựng câu hỏi, hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.

Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đổi mới về mọi mặt - Ảnh: Nh.V

Trong cải cách hành chính, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc lĩnh vực GD-ĐT được cung cấp trực tuyến, 100% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% theo thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với CĐS, giáo dục STEM và ngoại ngữ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần mở rộng cơ hội để học sinh phát triển năng lực, kỹ năng và khả năng thích ứng với yêu cầu mới.

Tạo chuyển biến từ cơ sở

Việc đưa Nghị quyết 71-NQ/TW vào thực tiễn được thể hiện rõ nét qua những thay đổi trong công tác quản lý, giảng dạy ở các trường học.

Để triển khai hiệu quả các nội dung của nghị quyết, Trường THPT Ngô Quyền đã đổi mới quản trị nhà trường, chú trọng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh còn hạn chế. Nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tăng cường giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy học.

Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Nguyễn Văn Nhẫn cho biết: Bám sát các nội dung của Nghị quyết 71-NQ/TW, nhà trường còn chú trọng xây dựng văn hóa, kỷ cương trường học, bồi dưỡng đội ngũ và huy động các nguồn lực hợp pháp để cải thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất, hiện đại và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều địa phương, trường học đã chủ động lựa chọn những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế.

Điển hình như xã Bắc Trạch với mô hình “Đại sứ số” để hỗ trợ cán bộ, giáo viên và người dân tiếp cận nền tảng “Bình dân học vụ số”. Nhiều trường học triển khai hiệu quả mô hình “Mỗi tổ chuyên môn một đề án ứng dụng AI”, mô hình “Đồng hành cùng học sinh” (phân công đảng viên, giáo viên kèm cặp, hỗ trợ từng học sinh chậm tiến bộ), mô hình “Lớp học là nhà” nhằm xây dựng môi trường học tập thân thiện và gắn kết trách nhiệm giữa gia đình với nhà trường…

Tại xã biên giới A Dơi, việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW được gắn với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đăng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Dơi cho hay: Các trường học trên địa bàn xã đang từng bước chuyển từ “quản lý công việc” sang “quản trị nhà trường”, từ đặt câu hỏi “đã làm chưa?” sang “làm có hiệu quả không, học sinh được hưởng lợi gì, giáo viên có thuận lợi hơn không?”... Theo đó, các trường từng bước thay đổi phương thức quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục… Giáo viên cũng chuyển mạnh từ truyền đạt kiến thức sang tạo điều kiện cho học sinh tự học, tự khám phá và phát triển năng lực.

Bên cạnh những kết đạt được, ngành GD-ĐT còn gặp không ít khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW như hạ tầng số tại một số địa phương vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ; năng lực quản trị giữa các địa phương, CSGD còn chênh lệch; nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, CĐS và phát triển đội ngũ ở một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu...

Từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, ngành GD-ĐT tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh CĐS, chú trọng phát triển đội ngũ và ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn nhằm tạo thêm những chuyển biến mới, góp phần xây dựng một nền giáo dục theo hướng hiện đại, thực chất và phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.