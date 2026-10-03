Khai mạc Kỳ thi tốt nghiệp lớp trung cấp Lý luận chính trị khóa 5 năm 2025

Lớp học có 64 học viên, trong đó 12 học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp và 52 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (3-4/10).

Quang cảnh buổi lễ khai mạc.

Khóa học nhằm củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp tư duy và hệ thống hóa kiến thức lý luận chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, học viên. Thông qua việc đánh giá thực chất năng lực và kinh nghiệm tích lũy, khóa học giúp mỗi học viên vận dụng hiệu quả lý luận vào thực tiễn, nâng cao khả năng quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Trường Chính trị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Đồng chí Đặng Thu Hiếu - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo nhà trường đề nghị Hội đồng thi và Ban Coi thi tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế; các học viên chấp hành nghiêm nội quy, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi.

Viên chức Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học cùng học viên kiểm tra tình trạng đề thi.

Ngay sau lễ khai mạc, các thủ tục kiểm tra niêm phong đề thi đã được thực hiện công khai, đúng quy định trước khi bước vào các môn thi.