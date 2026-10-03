Quảng Trị tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Học viên cơ sở GDNN tăng cường thực hành.

Sắp xếp mạng lưới gắn với nâng cao chất lượng

Năm học 2026-2027, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Quảng Trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Hiện nay, tỉnh có 1 trường đại học, 1 Phân hiệu Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, 1 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, 5 trường cao đẳng và 7 trường trung cấp. Tổng số lớp đào tạo khoảng 556 lớp với 15.447 học sinh, sinh viên tham gia học tập.

Ngành Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công- Nông nghiệp Quảng Trị được xem là ngành hấp dẫn với học viên.

Thời gian qua, công tác giáo dục nghề nghiệp được triển khai gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động. Các cơ sở đào tạo từng bước đổi mới chương trình, phát triển đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết với doanh nghiệp.

Mối liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp từng bước được hình thành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp. Quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng, hướng đến nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn.

Tuy nhiên, giáo dục nghề nghiệp tại địa phương vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Quy mô và mạng lưới cơ sở đào tạo còn nhỏ; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số ngành nghề chưa đồng bộ, chưa theo kịp yêu cầu của công nghệ mới. Công tác tuyển sinh gặp khó khăn, trong khi đội ngũ nhà giáo chưa có nhiều điều kiện tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu trong và ngoài nước để cập nhật công nghệ, tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến.

Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của địa phương, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị là một trong những cơ sở đào tạo có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển địa phương.

Ông Đào Hoài Linh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công- Nông nghiệp Quảng Trị đề xuất các nội dung liên quan đến đào tạo nghề.

Ông Đào Hoài Linh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tổng quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong 9 tháng năm 2026 đạt 12.787 học sinh, sinh viên, học viên. Kết quả tuyển sinh đạt 9.157 học sinh, sinh viên, học viên; trong đó, hệ cao đẳng có hơn 1.000 sinh viên.

Hiện nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ, điều kiện và các nội dung liên quan để trình Bộ GD&ĐT tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.

Bên cạnh nỗ lực duy trì, phát triển quy mô đào tạo, nhà trường cũng gặp phải nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế đặt hàng đào tạo, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người học, chính sách miễn, giảm học phí và kinh phí bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Những vướng mắc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức đào tạo, mở rộng cơ hội học nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Gỡ vướng cơ chế, gắn đào tạo với việc làm

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chiều 30/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải gắn với đề án phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, việc sắp xếp không đơn thuần ở giảm đầu mối hành chính hay sáp nhập cơ học, mà cần đánh giá đúng năng lực, hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển của từng cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải gắn với đề án phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thứ trưởng lưu ý, việc sáp nhập những đơn vị yếu kém một cách cơ học có thể không giải quyết được những hạn chế vốn có, thậm chí phát sinh thêm khó khăn trong quản lý, tổ chức hoạt động. Do đó, việc rà soát, sắp xếp cần được đặt trong tổng thể, địa phương cần xây dựng đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp bài bản, có tầm nhìn dài hạn, xác định rõ cơ cấu ngành nghề, nguồn lực đầu tư, đội ngũ và phương án tổ chức phù hợp.

Đối với những cơ sở có năng lực, tuyển sinh tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, cần tạo điều kiện phát huy quyền tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo. Cùng với đó, các trường cần chủ động phát triển những ngành nghề kỹ thuật, công nghệ trọng điểm, phù hợp với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Để đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bài toán chuẩn bị nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt. Địa phương cần triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách từ chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đến các chính sách hỗ trợ người học, bao gồm cả đối tượng yếu thế lẫn nhóm đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Về cơ chế đặt hàng đào tạo, theo Thứ trưởng Lê Quân, địa phương có thể chủ động đặt hàng đào tạo tại các trường trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh; đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cũng có thể tiếp nhận đơn đặt hàng từ những địa phương, trung tâm kinh tế khác.

Đáng chú ý, việc đặt hàng đào tạo phải gắn với chuẩn đầu ra và khả năng có việc làm của người học. Khi sử dụng ngân sách để đặt hàng đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần cam kết cụ thể về tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm, thay vì chỉ chú trọng cấp văn bằng.

Thứ trưởng đề nghị HĐND tỉnh sớm xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề về cơ chế đặt hàng đào tạo, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chương trình đào tạo cho nhóm đối tượng chính sách. Đồng thời, đón đầu nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp bán dẫn và những ngành nghề phục vụ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Những yêu cầu đặt ra đối với giáo dục nghề nghiệp Quảng Trị hiện nay không chỉ là tinh gọn mạng lưới, mà còn phải nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Việc tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ nhà giáo sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo nâng cao năng lực, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.