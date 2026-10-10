Đồng lòng ngày mưa lũ

Ngày 19-11-2025, sau những ngày mưa, dòng nước càng dâng lên và tràn vào tới bệnh viện của chúng tôi...

Thách thức của ca trực

Những con người nhỏ bé trong ca trực ấy nhìn dòng nước chảy tới mà lòng như sóng cuộn. Chúng tôi đã dùng hết sức mình để có thể xoay xở cho bệnh nhân nội trú lên vị trí an toàn; tất bật tay chân lo cho các thiết bị, giấy tờ quan trọng của bệnh viện. Thời điểm đó, tưởng chừng như chúng tôi là những siêu nhân có sức mạnh hơn người. Bởi ngay lúc nguy cấp ấy có thể làm những điều mà bình thường nghĩ là không thể.

“Bác sĩ, điều dưỡng… đâu phải ai cũng biết nấu ăn”

Rồi những ngày tiếp theo, bệnh viện rơi vào cảnh cúp điện, cúp nước. Tình trạng khan hiếm đồ ăn, bị cô lập giữa cơn lũ khiến chúng tôi gần như rơi vào cảnh bế tắc. Lúc này, bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện cũng phải chung cảnh thiếu thốn, nỗi lo âu. Mỗi người cũng không biết phải xoay xở thế nào và họ cũng không phải là những người giỏi nấu ăn. Vậy nhưng, bệnh nhân vẫn ở trong bệnh viện nên bác sĩ, điều dưỡng vẫn phải chăm sóc. Và chúng tôi đã cùng nhau làm từ việc chuyên môn đến nấu ăn cho bệnh nhân. Những chuyện tưởng như nhỏ nhặt, nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ lại trở nên cấp thiết. Để đến hôm nay, những việc nhỏ đó trở thành kỷ niệm lớn với mỗi chúng tôi.

Một ấn tượng khác chính là giữa muôn vàn vất vả là vậy nhưng chúng tôi gặp nhau vẫn nở nụ cười tươi. Bởi chúng tôi biết mình không đơn độc. Ngay khi nhận được tin của bệnh viện chúng tôi, lập tức các cấp chính quyền đã ra sức hỗ trợ; những mạnh thường quân chung tay giúp đỡ vượt qua khó khăn. Tất cả tạo thành một khối đại đoàn kết.

Chúng tôi chọn con đường y học. Và trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng tôi càng hiểu hơn vì sao mình chọn con đường ấy.