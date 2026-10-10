Chưa đến 60 tuổi, một nhóm bệnh đã 'gõ cửa' người dân TP.HCM

TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân, mục tiêu là gần 15 triệu dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Tính đến 4h ngày 10/10, chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám, trong đó hơn 5,37 triệu người dân đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo Sở Y tế TP.HCM, nguồn dữ liệu này bước đầu giúp ngành y tế nhận diện những vấn đề sức khỏe nổi bật theo từng nhóm tuổi, từ đó định hướng hoạt động sàng lọc, dự phòng và quản lý bệnh phù hợp với nhu cầu của người dân.

Kết quả phân tích dữ liệu khám sức khỏe cho thấy các vấn đề sức khỏe được ghi nhận có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi.

Ở nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, trong 388.793 lượt ghi nhận, tật khúc xạ chiếm 48,01%, sâu răng chiếm 34,63%. Đây là hai vấn đề nổi bật trong dữ liệu khám của nhóm tuổi này.

Kết quả gợi mở nhu cầu tăng cường sàng lọc thị lực, chăm sóc răng miệng và triển khai các hoạt động dự phòng trong trường học, giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ em.

Ở nhóm từ 18 đến dưới 60 tuổi, bên cạnh các vấn đề về mắt và răng miệng, dữ liệu bắt đầu ghi nhận đáng chú ý các bệnh không lây nhiễm. Trong 1.468.938 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 6,72%, đái tháo đường type 2 chiếm 1,66% và rối loạn lipid máu chiếm 1,65%.

Khác với người cao tuổi, ở độ tuổi lao động các bệnh này thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng nên dễ bị bỏ qua. Nếu không kiểm soát sớm, người bệnh sẽ phải sống chung với bệnh nhiều năm hơn, khiến nguy cơ biến chứng tim mạch, thận về sau có thể tăng lên.

Ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, các bệnh mạn tính được ghi nhận với tỷ lệ cao hơn. Trong 812.377 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 16,17%, đái tháo đường type 2 chiếm 5,51% và đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm 5,45%.

Phân bổ nguy cơ tim mạch theo nhóm tuổi. Ảnh: Medinet.

Đáng chú ý, tỷ lệ tăng huyết áp trong dữ liệu khám của nhóm từ 60 tuổi trở lên cao hơn nhóm 18 đến dưới 60 tuổi. Tương tự, đái tháo đường típ 2 cũng được ghi nhận với tỷ lệ cao hơn ở nhóm người cao tuổi.

Những kết quả này cho thấy nhu cầu quản lý bệnh mạn tính, theo dõi sức khỏe định kỳ và tổ chức chăm sóc liên tục cho người cao tuổi. Đây cũng là cơ sở để ngành y tế định hướng các hoạt động chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn với đặc điểm của từng nhóm dân cư.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc vượt mốc 6 triệu lượt khám không chỉ phản ánh quy mô triển khai chương trình mà còn mở ra cơ hội khai thác dữ liệu số phục vụ quản lý sức khỏe cộng đồng. Ngành y tế có thể từng bước chuyển từ phát hiện bệnh khi người dân đi khám sang nhận diện nguy cơ, tăng cường dự phòng và theo dõi sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, các số liệu trên phản ánh những vấn đề sức khỏe được ghi nhận trong dữ liệu khám, chưa đại diện cho tỷ lệ mắc bệnh của toàn bộ dân số TP.HCM. Dù vậy, kết quả phân tích bước đầu cung cấp thông tin để định hướng hoạt động y tế theo từng giai đoạn cuộc đời, từ chăm sóc sức khỏe học đường đến phát hiện sớm và quản lý bệnh mạn tính ở người trưởng thành, người cao tuổi.