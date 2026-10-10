Sáng 10/10, tại Trạm Y tế Nghi Trung, xã Nghi Lộc (Nghệ An), Bệnh viện Phổi Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí cho người cao tuổi.

Nghệ An khám sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí cho hơn 2.000 người cao tuổi. ẢNH: B.V

Tham dự chương trình có TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo địa phương và đông đảo người cao tuổi trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, ThS. Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, tổ chức khám sàng lọc ngay tại cộng đồng là hoạt động thiết thực nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, tạo điều kiện để người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn, đồng thời phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật.

Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng bệnh, tăng cường chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cộng đồng. ẢNH: B.V

Ở người cao tuổi, các bệnh lý hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, viêm phổi, lao phổi có thể diễn biến kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Những người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ cần được quan tâm theo dõi sức khỏe. Việc khám sàng lọc, tư vấn và phát hiện sớm bất thường giúp người bệnh được hướng dẫn thăm khám chuyên sâu, điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng bệnh, tăng cường chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cộng đồng.

Tại chương trình, hơn 130 người cao tuổi được các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Nghệ An khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ mắc bệnh hô hấp và tư vấn chăm sóc sức khỏe. ẢNH: B.V

Tại chương trình, hơn 130 người cao tuổi được các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Nghệ An khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ mắc bệnh hô hấp và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ được hướng dẫn tiếp tục thăm khám, điều trị và theo dõi phù hợp.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 10 và 11/10/2026, Bệnh viện Phổi Nghệ An sẽ tổ chức khám sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí cho hơn 2.000 người cao tuổi tại hai xã Nghi Lộc và Thần Lĩnh.

Chương trình được triển khai hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh hô hấp, khuyến khích người cao tuổi chủ động theo dõi sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế khi cần thiết.

Đây cũng là hoạt động thể hiện sự phối hợp giữa ngành Y tế, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng tới mục tiêu giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.