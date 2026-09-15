Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Đề xuất cấp sổ đỏ cả bản giấy và điện tử

Theo Điều 66 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), giấy chứng nhận sẽ được cấp theo mẫu thống nhất trên phạm vi cả nước cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất. Dự thảo cũng quy định rõ giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ quy định về mẫu giấy chứng nhận thống nhất trên toàn quốc.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Tuấn Nguyễn

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-cap-so-do-ca-ban-giay-va-dien-tu-417817.htm