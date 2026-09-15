Bắc Ninh duyệt quy hoạch khu đô thị mới gần 144 ha, dân số hơn 11.400 người

Ảnh minh họa. (Ảnh: Giang Nam)

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu có phía Bắc giáp đường gom Quốc lộ 1A; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng Tổ dân phố Lãm Dương, phường Nam Sơn; phía Đông giáp Khu đô thị Him Lam Green Park và khu dân cư hiện trạng Tổ dân phố Vân Mẫu, phường Nam Sơn; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng phường Võ Cường và Tổ dân phố Lãm Dương, phường Nam Sơn.

Đồ án được lập nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 17.

Theo định hướng được phê duyệt, đây là khu đô thị mới đa chức năng, với các nhóm chức năng gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, giáo dục, văn hóa và giải trí. Quy hoạch đồng thời bố trí các không gian công cộng, cây xanh, mặt nước và các công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Một trong những nội dung được xác định trong đồ án là hình thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật - giải trí Kinh Bắc, gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ. Các không gian văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí được kết hợp với định hướng phát triển kinh tế ban đêm, qua đó tạo thêm các hoạt động dịch vụ trong khu vực.

Về tổ chức không gian, toàn khu được chia thành hai phân khu chức năng. Phân khu A là khu hỗn hợp đô thị hiện đại, bố trí các chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và nhà ở, kết hợp quảng trường, công viên, hồ điều hòa và các công trình điểm nhấn.

Phân khu B là Công viên Di sản Kinh Bắc, được định hướng phát triển thành không gian văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Khu vực này được tổ chức với hệ thống hồ nước, công viên, tuyến dạo, không gian làng nghề, Quan họ, lễ hội và sân khấu thực cảnh, gắn với các hoạt động du lịch và dịch vụ.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất đơn vị ở chiếm khoảng 68,2% diện tích toàn khu. Nhóm đất này gồm đất nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở chung cư hỗn hợp và nhà ở xã hội. Phần diện tích còn lại được bố trí cho các chức năng thương mại, dịch vụ, văn hóa - thể thao, giáo dục, bãi đỗ xe, cây xanh công cộng, mặt nước cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và giao thông.

Hệ thống giao thông trong khu vực được quy hoạch theo hướng liên hoàn, kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu và khu vực xung quanh. Đồ án bố trí 13 bãi đỗ xe tại các vị trí khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe và bảo đảm bán kính phục vụ theo quy hoạch.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thiết kế riêng biệt. Hạ tầng viễn thông được định hướng ngầm hóa mạng cáp ngoại vi, phát triển mạng internet băng thông rộng và đáp ứng nhu cầu phủ sóng 5G.

Quy hoạch cũng đưa các giải pháp hạ tầng số vào tổ chức đô thị, gồm hệ thống cảm biến IoT, trung tâm điều hành tập trung (IOC) và hạ tầng dữ liệu. Hồ sơ bản vẽ và cơ sở dữ liệu quy hoạch được yêu cầu số hóa theo định dạng chuẩn GIS để phục vụ việc tích hợp vào cơ sở dữ liệu quy hoạch và mô hình số hóa đô thị.

Đối với không gian ngầm, quy hoạch bố trí khu vực xây dựng công trình ngầm. Các khu đất xây dựng công trình hỗn hợp cao từ 30 tầng trở lên được yêu cầu bố trí tối thiểu 2 tầng hầm; các khu đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ bố trí tối thiểu một tầng hầm.

Sau khi đồ án được phê duyệt, việc triển khai sẽ tiếp tục theo các nội dung của quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất, bảo đảm đồ án phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuy là đơn vị tổ chức lập quy hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức công bố, công khai đồ án được duyệt, cắm mốc quy hoạch và triển khai dự án đầu tư xây dựng theo đúng nội dung quy hoạch.