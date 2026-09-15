Đề xuất nhiều quy định để xanh hóa hoạt động hàng không dân dụng

Một trong những nhóm nội dung trọng tâm của dự thảo là quy định về giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện Cơ chế giảm và bù trừ các-bon đối với hàng không quốc tế (CORSIA) trong hoạt động hàng không dân dụng.

Hình ảnh cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: NIA.

Dự thảo đề xuất quy định việc quản lý, giám sát, báo cáo và xác minh phát thải; xây dựng, phê duyệt và cập nhật Kế hoạch giám sát phát thải; thực hiện nghĩa vụ bù trừ phát thải; quản lý dữ liệu, hồ sơ CORSIA theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Ngoài ra, dự thảo dành nội dung riêng cho sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Việc quản lý SAF bao gồm thông tin, dữ liệu và hồ sơ liên quan; nguồn gốc, khối lượng, chất lượng, tính bền vững; hoạt động mua bán, cung ứng, pha trộn,...

Bên cạnh phát thải khí nhà kính, dự thảo cũng đề xuất quy định về quản lý tiếng ồn tàu bay. Các đơn vị liên quan sẽ thực hiện xây dựng, cập nhật bản đồ tiếng ồn.

Đồng thời, áp dụng phương thức, quy trình khai thác giảm tiếng ồn; kiểm soát tiếng ồn từ hoạt động mặt đất và thử động cơ.

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra nhóm quy định về chuyển đổi xanh và giảm phát thải tại cảng hàng không, sân bay.

Các yêu cầu được đặt ra đối với hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng cảng hàng không, sân bay; sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng sạch và phương tiện, thiết bị phát thải thấp.

Cùng với đó là các yêu cầu về quản lý các-bon, giảm phát thải khí nhà kính, quản lý tài nguyên, sử dụng nước tuần hoàn và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại cảng hàng không, sân bay.

Về hoạt động khai thác tàu bay, dự thảo quy định việc quản lý chất thải từ tàu bay, giảm phát thải trong hoạt động khai thác tàu bay và phối hợp giảm thời gian tàu bay hoạt động động cơ tại cảng hàng không, sân bay.