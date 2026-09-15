Thiên Lộc thông tin chính sách bồi thường, GPMB Dự án Bắc Thăng Long Urban City

Chiều 15-9, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác giải phóng mặt bằng xã tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thông tin chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có đất và tài sản trên đất tại thôn Hậu Dưỡng để thực hiện Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc Lê Thị Vân Huyền trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo rà soát, tại Đội 8 và Đội 9, thôn Hậu Dưỡng có 327 hộ thuộc diện liên quan đến công tác GPMB của dự án.

Tại hội nghị, các hộ dân được thông tin về chủ trương triển khai dự án, phạm vi thực hiện trên địa bàn xã Thiên Lộc, các nội dung liên quan công tác GPMB; đồng thời được phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định đối với đất, tài sản gắn liền với đất và những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện.

Trao đổi tại hội nghị, các hộ dân cơ bản nhất trí với những nội dung được triển khai. Một số vấn đề được người dân nêu đã được đại diện Phòng Kinh tế và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã giải thích, làm rõ theo thẩm quyền.

Cũng tại hội nghị, các hộ dân đã ký hồ sơ xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, triển khai các bước của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB theo quy định, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Người dân thôn Hậu Dưỡng ký hồ sơ xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Ảnh: PV

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City là một trong những dự án quy mô lớn được Hà Nội triển khai tại khu vực phía Bắc Thủ đô. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2032.

Trên địa bàn xã Thiên Lộc, dự án nằm tại 6 thôn: Nhuế, Bầu, Mai Châu, Đại Đồng, Sáp Mai và Hậu Dưỡng, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 295,2ha.

Trong đó, đất nông nghiệp 231,89ha, đất công 61,54ha và đất ở 1,8ha. Dự án có khoảng 3.491 hộ có liên quan và khoảng 60 ngôi mộ nằm trong phạm vi thu hồi trên đất.