EVN: Sản lượng điện 8 tháng đạt hơn 235 tỷ kWh

Nhân viên EVN đang kiểm tra hệ thống.

Trong tháng 8/2026, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc EVN tại miền Bắc đã chủ động khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn diện rộng, ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 4 (NARRA) gây ra cho hệ thống điện, cấp điện an toàn trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 8/2026 đạt 32,26 tỷ kWh, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 8 tháng năm 2026 như sau: Thủy điện: 58,62 tỷ kWh, chiếm 24,9%; Nhiệt điện than đạt 119,24 tỷ kWh, chiếm 50,6%; Tua bin khí đạt 18,31 tỷ kWh, chiếm 7,8%; Năng lượng tái tạo đạt 30,5 tỷ kWh, chiếm 12,9% (trong đó điện mặt trời đạt 19,3 tỷ kWh, điện gió đạt 10,09 tỷ kWh); Điện nhập khẩu đạt 8,82 tỷ kWh, chiếm 3,7%...

Sản lượng điện truyền tải 8 tháng ước đạt 190,1 tỷ kWh, tăng 10,82% so với cùng kỳ. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền từ miền Bắc vào miền Trung và từ miền Trung vào miền Nam với công suất truyền tải lớn nhất trên các đường dây 500kV Nho Quan - Nghi Sơn, Thanh Hóa - Quảng Trạch và giao diện Trung - Nam.

Về công tác dịch vụ khách hàng: Sau những thành công ban đầu khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2026 đến nay đã có 2,5 triệu lượt cài đặt, EVN và các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026. Bên cạnh số điện thoại 1558, các khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực.

Việc đưa vào sử dụng tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 nhằm tiếp tục phát huy phương châm “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm” trong công tác dịch vụ khách hàng của EVN. Dịch vụ cung cấp qua tổng đài 1558 rất đa dạng như: báo sự cố điện, phản ánh nguy cơ mất an toàn điện; tra cứu thông tin sử dụng điện; gửi yêu cầu thực hiện hồ sơ, thủ tục dịch vụ điện hoặc kiến nghị, khiếu nại về chất lượng dịch vụ; hỗ trợ tra cứu điện năng tiêu thụ, hóa đơn, tình trạng thanh toán, lịch ngừng, giảm cung cấp điện; tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả; hỗ trợ khách hàng xác minh thông tin khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn tự xưng nhân viên điện lực có dấu hiệu bất thường...

Công tác đầu tư xây dựng: EVN tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn tại Nghị quyết 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026.

Kết quả triển khai các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm tính đến nay: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: tổ máy 1 đã chạy thử nghiệm đạt công suất thiết kế, đang thực hiện hiệu chỉnh lò hơi, tua-bin và các thiết bị phụ trợ; tổ máy 2 đã hoàn thành thông thổi hơi, đang tiếp tục căn chỉnh thiết bị cơ khí tua-bin, dự kiến hòa đồng bộ trong tháng 9/2026. Các dự án: Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái đang tiếp tục triển khai thi công đáp ứng tiến độ. Các dự án thủy điện mở rộng khác (gồm: Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng, Sê San 4 mở rộng) đang được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư...

Về lưới điện, EVN và các đơn vị đã khởi công 118 công trình và hoàn thành đóng điện 116 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (05 dự án 500kV, 15 dự án 220kV và 96 dự án 110kV)... Trong đó đã đóng điện các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc như: trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Về lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS: EVNHANOI đã hoàn thành 50MW, EVNNPC hoàn thành 70MW và phấn đấu hoàn thành 305MW trong tháng 9/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư BESS tập trung tại khu vực miền Bắc với quy mô tương ứng 550MW và 300MW.