Camera hành trình ghi cảnh ô tô Lexus lạng lách, dừng giữa cao tốc dẫn đến tai nạn liên hoàn

Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã và đang được Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội và các tổ công tác tại các địa phương triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, chính xác và hiệu quả.