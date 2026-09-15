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Camera hành trình ghi cảnh ô tô Lexus lạng lách, dừng giữa cao tốc dẫn đến tai nạn liên hoàn

Chiếc Lexus liên tục đánh lái và phanh trước mũi ô tô có gắn camera hành trình, rồi dừng hẳn xe trên cao tốc buộc xe sau phải dừng theo. Sau đó bất ngờ có xe 16 chỗ lao tới không kịp phanh, đâm dồn toa cả 2 ô tô. Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Báo Tiền Phong
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Lê Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/camera-hanh-trinh-ghi-canh-o-to-lexus-lang-lach-dung-giua-cao-toc-dan-den-tai-nan-lien-hoan-post1876584.tpo