Hà Nội nâng tỷ lệ thu gom nước thải, xử lý ô nhiễm làng nghề

Chiều 15/9, tại hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết dự thảo quy hoạch chỉ giữ lại 2 phương án đề xuất vị trí trung tâm hành chính mới của thành phố, thay vì 4 vị trí như đề xuất trước đó.