Hà Nội nâng tỷ lệ thu gom nước thải, xử lý ô nhiễm làng nghề
Trong bức tranh đô thị hiện đại, nước thải và ô nhiễm làng nghề vẫn là những “nút thắt”, thách thức sự phát triển bền vững. Khi tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đã nhích lên 52,8%, thành phố tiếp tục đặt ra những mốc thời gian mới để rà soát nguồn nước, hồ ao và triển khai kế hoạch xử lý ô nhiễm làng nghề giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ môi trường sống, gìn giữ không gian xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-nang-ty-le-thu-gom-nuoc-thai-xu-ly-o-nhiem-lang-nghe-1756671.html