Tuyến đường nghìn tỉ đồng mở rộng kết nối du lịch tỉnh vùng biên

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng với tổng mức đầu tư 3.250 tỉ đồng.

Tuyến đường được đầu tư với chiều dài khoảng 38,8km gồm 25,7km cải tạo, nâng cấp và 13,1km xây dựng mới, toàn tuyến được xác định theo quy mô 4 làn xe.

Dự án sử dụng khoảng 3.100 tỉ đồng vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Dự án khi hoàn thành kỳ vọng nâng cao hạ tầng giao thông, phát triển du lịch địa phương. Ảnh: Công Luận

Theo kế hoạch, năm 2026 dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành trong năm 2029 tạo thêm điều kiện kết nối khu vực Pác Bó với các tuyến giao thông hiện hữu.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở hướng kết nối với khu di tích Pác Bó, địa danh gắn với những dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng và có giá trị đặc biệt trong đời sống văn hóa của Cao Bằng.

Khi tuyến đường được mở rộng, khả năng tiếp cận Pác Bó sẽ được đặt trong mạng lưới giao thông có quy mô lớn hơn, tạo điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại và vận tải gắn với hoạt động du lịch.

Pác Bó là địa danh có sức hút đặc biệt đối với du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa, đồng thời là không gian gắn với cảnh quan tự nhiên của Cao Bằng, nơi các giá trị lịch sử được lưu giữ cùng đời sống vùng biên.

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường được xác định nhằm tăng cường kết nối giao thông của Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia và các tỉnh trong khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải và nâng cao an toàn giao thông.

Một đoạn đường Hồ Chí Minh đang được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Viết Dũng

Từ kết nối giao thông, dự án hướng tới tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, du lịch và từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch, trong đó Pác Bó tiếp tục giữ vai trò một điểm đến văn hóa lịch sử quan trọng.

Đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng) và điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau) với chiều dài 3.183km, gồm tuyến chính dài 2.499km và nhánh phía Tây dài 684km.

Việc mở rộng đoạn Pác Bó - Cao Bằng sẽ bổ sung một mắt xích trên tuyến đường Hồ Chí Minh, kết nối không gian giao thông với khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của Cao Bằng.