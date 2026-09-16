Có nên mua iPhone Duo để thay cho iPad?

iPhone Duo là sản phẩm hiếm hoi khiến ranh giới giữa iPhone và iPad trở nên khó phân biệt. Khi đóng, máy hoạt động như một smartphone thông thường. Khi mở, màn hình trong 7,6 inch đưa trải nghiệm tiến gần iPad mini 8,3 inch.

YouTuber Marques Brownlee, chủ kênh MKBHD, cho rằng Duo về cơ bản kết hợp hai thiết bị mà Apple vốn giữ tách biệt trong nhiều năm: iPhone và iPad. Anh cũng lưu ý Apple từng duy trì iPad ở khoảng giữa iPhone và Mac, vừa đủ mạnh cho giải trí và ghi chú nhưng không hoàn toàn thay thế máy tính. Duo khiến cấu trúc này bắt đầu chồng lấn.

Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần mềm của Apple, cũng thừa nhận trong cuộc trao đổi với Brownlee rằng Duo có thể “lấp vào khoảng trống” của iPad mini với một số người dùng. Theo ông, khi đang dùng iPhone và muốn đọc sâu hơn một nội dung, chỉ cần mở Duo ra để có không gian hiển thị lớn hơn.

Màn hình gần giống iPad mini, nhưng trải nghiệm vẫn là iPhone

Lợi thế lớn nhất của Duo là diện tích hiển thị. Màn hình trong 7,6 inch chỉ nhỏ hơn iPad mini chưa đến một inch, đủ để đọc, xem video, duyệt web hoặc làm việc với hai ứng dụng thuận tiện hơn smartphone thông thường.

Apple còn xác nhận iPhone Duo sẽ hỗ trợ Apple Pencil vào cuối năm. Đây là lần đầu một chiếc iPhone có thể dùng bút của hãng, mở thêm khả năng ghi chú, đánh dấu tài liệu và phác thảo. Xét riêng phần cứng, khoảng cách giữa Duo và iPad mini vì vậy đã khá nhỏ.

Craig Federighi trao đổi với Marques Brownlee về cách Apple định vị iPhone Duo giữa iPhone và iPad mini. Ảnh: YouTube/Marques Brownlee.

Tuy nhiên, Apple không đơn giản đưa iPadOS lên điện thoại gập.

Federighi nhấn mạnh giao diện khi mở máy “không phải bố cục iPad”. Apple thiết kế lại phần mềm theo kiểu dáng mới, nhằm tạo sự chuyển tiếp liền mạch từ màn hình ngoài sang màn hình trong. Một số ứng dụng như Cài đặt hay Ảnh có bố cục hai cột tương tự iPad, nhưng màn hình chính và Camera vẫn khác để phù hợp với cách sử dụng của điện thoại.

Một số ứng dụng như Cài đặt và Ảnh trên iPhone Duo sử dụng bố cục hai cột gần giống iPad, trong khi màn hình chính và Camera được thiết kế riêng cho trải nghiệm điện thoại gập. Ảnh: YouTube/Marques Brownlee.

Cách tiếp cận này khiến Duo vẫn mang bản chất của một chiếc iPhone. Người dùng có thể sử dụng máy đóng phần lớn thời gian, rồi mở ra khi cần thêm không gian. Trong video chia sẻ về trải nghiệm trên kênh YouTube MKBHD, Brownlee mô tả khoảng 70% thời gian anh dùng điện thoại gập ở trạng thái đóng; chỉ khi cần đọc lâu hơn, viết email hoặc làm việc mới mở màn hình bên trong.

Điều này khác với iPad mini, vốn ngay từ đầu được thiết kế như một thiết bị màn hình lớn độc lập. Người dùng mua iPad mini thường đã xác định nhu cầu đọc, ghi chú, xem nội dung hoặc sử dụng bút trong thời gian dài hơn.

Duo phù hợp hơn với người chỉ thỉnh thoảng cần trải nghiệm đó nhưng không muốn mang thêm tablet.

Duo tiện hơn nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn iPad Mini

Lợi thế rõ nhất của Duo là tính cơ động. Một thiết bị duy nhất có thể đảm nhiệm cuộc gọi, nhắn tin, camera, kết nối di động và mở thành màn hình gần 8 inch. Người dùng không cần mang cả iPhone lẫn iPad mini và cũng không phải chuyển dữ liệu, ứng dụng hay tác vụ giữa hai thiết bị.

Đây là lý do Federighi cho rằng Duo có thể thay thế khoảng trống mà iPad mini đang đảm nhiệm với một số người. Tuy nhiên, Brownlee lại lưu ý người đã sở hữu và hài lòng với cả iPhone lẫn iPad mini chưa chắc là đối tượng phù hợp với Duo.

iPhone Duo có thể đảm nhiệm nhiều tác vụ vốn gắn với iPad mini, nhưng mức giá và trải nghiệm sử dụng vẫn khiến hai thiết bị phục vụ những nhóm nhu cầu khác nhau. Ảnh: The Verge.

iPad mini vẫn có một số lợi thế riêng. Màn hình lớn hơn một chút, không có nếp gấp và phù hợp hơn với những lần sử dụng dài. Với người ghi chú hoặc vẽ thường xuyên, một tablet phẳng cũng thuận tiện hơn thiết bị gập.

Khác biệt về giá còn lớn hơn. Theo công bố từ Apple, Duo khởi điểm 65 triệu đồng, trong khi iPad mini rẻ hơn rất nhiều. Nếu người dùng đã có một chiếc iPhone tốt, mua thêm iPad mini vẫn là cách tiết kiệm hơn để có màn hình lớn.

Duo chỉ trở nên hợp lý khi người dùng thực sự muốn hợp nhất hai thiết bị. Thay vì mua một điện thoại và một tablet nhỏ, họ chấp nhận trả nhiều tiền cho một sản phẩm có thể đảm nhiệm cả hai vai trò.

Ở góc độ này, iPhone Duo chưa thay thế hoàn toàn iPad mini. Nó chủ yếu thu hẹp nhóm người cần tablet nhỏ chỉ để đọc, xem nội dung hoặc thỉnh thoảng ghi chú. Với những nhu cầu đó, một màn hình 7,6 inch luôn nằm trong túi có thể đã đủ.