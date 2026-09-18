Trung Quốc siết quản lý phim ngắn ứng dụng AI

Trung Quốc tổ chức họp báo về phát triển ngành nghe nhìn trong 5 năm tới. (Ảnh: SCIO)

Trung Quốc đang tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, phát hành phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh loại hình nội dung này phát triển nhanh chóng cả về số lượng và quy mô thị trường.

Thông tin trên được đưa ra tại chuỗi họp báo với chủ đề “Khởi đầu và triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức ngày 17/9.

Theo ông Vương Tiểu Lượng (Wang Xiangliang), Cục trưởng Cục Quản lý chương trình nghe nhìn trên không gian mạng thuộc Tổng cục Phát thanh truyền hình Trung Quốc, phim ngắn ngày càng được người dân nước này ưa chuộng, với số người sử dụng hiện đã vượt 800 triệu. Năm 2025, quy mô thị trường phim ngắn của Trung Quốc đã vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 140 tỷ USD).

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã phát hành khoảng 430.000 bộ phim ngắn, gấp 13 lần tổng số phim được phát hành trong cả năm 2025. Trong số này, hơn 90% có ứng dụng công nghệ AI trong quá trình sáng tác hoặc sản xuất.

Ông Vương Tiểu Lượng cho biết AI đang làm thay đổi phương thức thể hiện, đồng thời góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với việc kiểm soát chất lượng nội dung, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cũng như quản lý quá trình sản xuất.

Theo quan chức trên, Trung Quốc chủ trương kết hợp khuyến khích đổi mới với tăng cường quản lý đối với phim ngắn ứng dụng AI. Theo đó, các tác phẩm sử dụng AI phải được gắn nhãn nhận diện nội dung; các nền tảng phải tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói, đồng thời tăng cường kiểm soát trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Ông Vương Tiểu Lượng nhấn mạnh AI về bản chất chỉ là công cụ, trong khi con người vẫn là chủ thể sáng tạo. Vì vậy, công nghệ AI càng phát triển nhanh thì càng cần chú trọng kiểm soát chất lượng nội dung. Ông đồng thời cho rằng phim có người thật đóng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo ra các tác phẩm chất lượng cao và cần tiếp tục được hỗ trợ.

Cùng với việc tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, Trung Quốc cũng đẩy mạnh xử lý các nội dung vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, nước này đã tập trung xử lý các nội dung độc hại, dung tục, không phù hợp với trẻ em và vi phạm bản quyền, qua đó gỡ bỏ tổng cộng 68.000 bộ phim và xử lý hơn 1.200 tài khoản vi phạm quy định. Đáng chú ý, hơn 90% số nội dung bị xử lý là các sản phẩm có nguồn gốc từ AI.

Quy định về phát triển và quản lý phim ngắn tập của Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9. Tài liệu này yêu cầu các cơ quan sản xuất và đơn vị phát sóng tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến sản xuất phim ngắn ứng dụng công nghệ AI, trong đó mỗi tập phim phải được gắn nhãn nhận diện.

Với việc đồng thời siết chặt quản lý nội dung, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và đặt yêu cầu nhận diện đối với sản phẩm do AI tạo ra, Trung Quốc đang định hướng thị trường phim ngắn phát triển theo hướng kiểm soát chặt chẽ hơn về nội dung và chất lượng, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế./.