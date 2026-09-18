iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán: Đột phá camera thay đổi khẩu độ cùng chip A20 Pro mới

Ngày 18/9, những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đầu tiên đã chính thức đến tay người tiêu dùng toàn cầu. Nhờ lợi thế múi giờ, Australia là một trong những quốc gia mở bán sớm nhất thế giới, trước khi sức nóng của dòng sản phẩm cao cấp này lan tỏa mạnh mẽ đến thị trường Việt Nam.

Sức hút công nghệ trong ngày đầu lên kệ tại thị trường quốc tế

Tại Melbourne, Australia, các tín đồ công nghệ đã có mặt trước cửa hàng Apple Store từ rất sớm. Trong đó, Mohit Kalra, một nhà sáng tạo nội dung có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và từng làm việc tại Red Energy, đã xếp hàng trước 2 giờ để trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới sở hữu iPhone 18 Pro Max.

Mohit Kalra xếp hàng 2 giờ trước Apple Store, trở thành người đầu tiên được nhân viên Apple Store chào mừng trong ngày mở bán iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Mohit Kalra/X.

Trước đó, Apple bắt đầu nhận đặt trước thế hệ sản phẩm mới từ 22h ngày 12/9 (tương đương 19h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Cùng thời điểm ra mắt iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, Apple cũng chính thức phân phối Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 và tai nghe AirPods 5 đến tay khách hàng.

Phân tích nâng cấp kỹ thuật trên iPhone 18 Pro Max

Thế hệ iPhone 18 Pro Max đánh dấu bước chuyển biến quan trọng về phần cứng, đặc biệt tập trung vào hệ thống xử lý hình ảnh và giải pháp tản nhiệt hiệu năng cao.

Đột phá công nghệ đáng chú ý nhất nằm ở camera chính Fusion 48 MP được trang bị cơ chế thay đổi khẩu độ vật lý. Đây là lần đầu tiên Apple tích hợp khẩu độ linh hoạt trên điện thoại di động, cho phép ống kính chủ động điều tiết lưu lượng ánh sáng đi vào cảm biến theo từng điều kiện môi trường. Đi kèm với phần cứng là bộ công cụ Pro Controls chuyên sâu, tối ưu cho nhu cầu quay phim và chụp ảnh chất lượng cao.

Bên cạnh cụm camera, máy sở hữu bộ vi xử lý A20 Pro kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới. Giải pháp tản nhiệt này giúp duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài khi xử lý các tác vụ đồ họa nặng hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, thời lượng pin trên thiết bị cũng được ghi nhận là mức cải thiện lớn nhất từng có trên các dòng iPhone.

Thị trường Việt Nam ghi nhận tình trạng khan hàng nhanh chóng

Tại Việt Nam, đây là năm thứ hai liên tiếp người dùng trong nước được tiếp cận thế hệ iPhone mới ngay trong đợt mở bán đầu tiên từ sáng 18/9. Phản ứng thị trường diễn ra hết sức sôi động khi các hệ thống bán lẻ ghi nhận hơn 300.000 đơn đặt cọc chỉ sau 15 giờ đầu tiên.

Trên nền tảng Apple Store Online, nhiều phiên bản đã thông báo hết suất giao đợt một chỉ sau 10 phút mở bán. Mức giá khởi điểm được niêm yết ở mức 38,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro và 41,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max, trong đó tùy chọn màu Burgundy thu hút lượng quan tâm áp đảo.

Thời gian giao hàng đối với các dòng Pro hiện đã bị dời sang tuần đầu tháng 10. Riêng phiên bản màn hình lớn iPhone 18 Pro Max tiếp tục lùi lịch giao đến giữa tháng 10, phản ánh rõ xu hướng ưu tiên các mẫu máy cao cấp nhất của người tiêu dùng trong nước.