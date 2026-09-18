Khởi công bệnh viện 1.500 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường tại Cần Thơ

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố khuyến khích các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại lễ khởi công ngày 18/9.

Theo ông Khởi, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ thời gian qua đã phát triển một số kỹ thuật chuyên sâu, thực hiện vai trò cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên. Việc triển khai giai đoạn 2 sẽ bổ sung thêm năng lực khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu y khoa cho thành phố.

TS.LS Nguyễn Tiến Dũng là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ kiêm Chủ tịch Công ty Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, dự án được thiết kế gồm 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 59.511m². Tổng giá trị đầu tư xây dựng và trang thiết bị khoảng 1.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 24 tháng kể từ ngày khởi công.

Công trình gồm khu khám bệnh, điều trị nội trú, cấp cứu - hồi sức tích cực, phòng mổ, các khu kỹ thuật cao, khu đào tạo, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

TS.LS Nguyễn Tiến Dũng thông tin quy mô dự án Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, giai đoạn 2.

Một số thiết bị y tế hiện đại được định hướng đầu tư gồm robot hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật, phòng mổ robot, CT thế hệ mới, hệ thống tầm soát và điều trị ung thư, xạ trị gia tốc cùng các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm chuyên sâu.

Công trình cũng dự kiến bố trí sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng, kết nối với khu cấp cứu, hồi sức tích cực và khu phẫu thuật. Sau khi hoàn thành, tổng quy mô bệnh viện sẽ tăng từ 300 lên khoảng 1.000 giường bệnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

"Giai đoạn 2 được định hướng phát triển theo mô hình Trung tâm Y học học thuật, kết hợp khám chữa bệnh với đào tạo và nghiên cứu. Bệnh viện dự kiến phát triển các lĩnh vực chuyên sâu về ung bướu - xạ trị, tim mạch can thiệp, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức và chẩn đoán hình ảnh", TS.LS Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; đồng thời chủ động chuẩn bị nhân lực để vận hành cơ sở sau khi hoàn thành.

Phối cảnh dự án Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, giai đoạn 2.

Dự án khi đưa vào hoạt động sẽ bổ sung khoảng 700 giường bệnh so với quy mô hiện hữu, cùng hệ thống khám chữa bệnh và kỹ thuật cao tại khu vực phía Nam Cần Thơ.

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 1 được đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, quy mô 11 tầng, 300 giường và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2022. Bệnh viện hiện triển khai nhiều chuyên khoa, trong đó có cấp cứu, hồi sức tích cực, tim mạch - can thiệp tim mạch, ung bướu, ngoại khoa, sản - phụ khoa, nhi khoa, thận nhân tạo và phục hồi chức năng. Một số kỹ thuật chuyên sâu đã được thực hiện như can thiệp tim mạch, phẫu thuật Phaco, lọc máu liên tục (CRRT), lọc máu HDF-Online và phẫu thuật mạch máu. Tháng 11/2025, bệnh viện được tổ chức AACI của Hoa Kỳ cấp chứng nhận kiểm định quốc tế, với kết quả đạt 92,16% tổng số điểm.