Những mẫu iPhone nào bị 'khai tử' khi iPhone 18 Pro Max ra mắt

Sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo – mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, hãng đã đưa bộ ba iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max cùng iPhone 16 Plus ra khỏi danh mục sản phẩm đang bán trên Apple Store Online Việt Nam.

Đây là bước điều chỉnh thường thấy của Apple sau mỗi mùa ra mắt iPhone mới. Khi thế hệ mới đảm nhiệm vị trí sản phẩm chủ lực, một số model của năm trước sẽ được rút khỏi kênh bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên, quá trình này không đồng nghĩa sản phẩm lập tức biến mất khỏi thị trường, bởi các đại lý vẫn có thể tiếp tục phân phối lượng máy còn trong kho.

iPhone 18 Pro Max ra mắt, Apple khai tử bộ ba iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Plus.

Đáng chú ý nhất trong nhóm này là iPhone 17 Pro Max. Dù đã bước sang năm thứ hai trên thị trường, mẫu máy cao cấp của thế hệ trước vẫn duy trì sức mua đáng kể và chưa giảm giá quá sâu. Tại đại lý, bản 256 GB hiện có giá khoảng 34,5 triệu đồng, thấp hơn khoảng 500.000 đồng so với trước.

Nếu so với mức giá khi mới được bán tại Việt Nam, iPhone 17 Pro Max hiện chỉ giảm khoảng 9% sau gần một năm. Mức điều chỉnh tương đối thấp cho thấy model này vẫn có khả năng giữ giá tốt, đặc biệt trong bối cảnh người dùng có xu hướng chờ các đợt giảm giá khi một thế hệ iPhone mới xuất hiện.

Sức bán thực tế cũng là yếu tố giúp iPhone 17 Pro Max duy trì vị thế. Theo số liệu từ các hệ thống bán lẻ, đây là mẫu iPhone có doanh số nổi bật nhất tại Việt Nam. Tại một số hệ thống, sản phẩm chiếm khoảng 50-70% tổng lượng iPhone bán ra.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro cũng đang được điều chỉnh giá để phù hợp với giai đoạn cuối vòng đời. Phiên bản 256 GB hiện có giá khoảng 32 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng. Việc Apple dừng bán trực tiếp có thể khiến các chương trình giảm giá tại đại lý trở thành yếu tố đáng chú ý hơn trong thời gian tới khi nguồn cung dần thu hẹp.

Với iPhone 16 Plus, mức độ quan tâm thấp hơn nhưng sản phẩm vẫn duy trì lượng tiêu thụ nhất định nhờ màn hình lớn và vị trí giá thấp hơn dòng Pro. Bản 128 GB hiện được bán khoảng 25 triệu đồng tại đại lý. Model này cũng đã được Apple đưa ra khỏi danh mục bán trực tiếp tại Việt Nam.

Việc ba sản phẩm cũ cùng rời Apple Store diễn ra ngay trước thời điểm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán. Bộ đôi mới dự kiến nhận đặt trước từ 19 giờ ngày 12/9 và đến tay khách hàng Việt Nam từ ngày 18/9. Khi thế hệ mới bắt đầu xuất hiện, khoảng cách giá giữa máy đời trước và đời mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục được các đại lý điều chỉnh để kích cầu, đặc biệt đối với những model còn lượng hàng lớn.