Vì sao tân CEO đặt cược tương lai Apple vào iPhone?

Hôm 9/9, Apple chính thức cho ra mắt iPhone Duo được mong đợi từ lâu. Khác với các buổi ra mắt iPhone hàng năm, lần này cuộc thảo luận không chỉ xoay quanh cụm camera hay con chip.

Iphone Duo có màn hình mở rộng 7,6 inch, trong khi nếp gấp gần như tàng hình. Chip A20 Pro mang đến trải nghiệm mượt mà, cùng với lớp phủ nano chống chói, và hỗ trợ Apple Pencil sẽ ra mắt vào cuối năm. Song với giá khởi điểm 1.999 USD và dự kiến lên kệ từ ngày 23/10, iPhone Duo cần thuyết phục người mua chiếc điện thoại xứng đáng với giá tiền.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với TechRadar, CEO John Ternus mang đến cho các nhà đầu tư cổ phiếu Apple một lý do lớn hơn để tiếp tục tin tưởng vào công ty. Sự tự tin của ông không chỉ dừng lại ở màn hình gập. Ngay cả khi trí tuệ nhân tạo mở ra cánh cửa cho nhiều thiết bị mới, ông Ternus cho rằng một sản phẩm quen thuộc vẫn giữ vững vị thế của mình.

iPhone sẽ không thể bị thay thế?

Trong buổi ra mắt sản phẩm Surprise and Shine hôm 9/9, ông Ternus đã làm rõ chiến lược trí tuệ nhân tạo của Apple: iPhone hiện đã là thiết bị AI tốt nhất trên thị trường, và Apple quan tâm đến quyền riêng tư dữ liệu hơn các đối thủ cạnh tranh. Thay vì phát triển thiết bị mới dành riêng cho AI, Apple muốn biến iPhone thành cầu nối tương tác của người dùng với công nghệ.

Điện thoại gập đầu tiên của Apple. Ảnh: WSJ.

“AI tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn mới. AI có thể hữu ích hơn nữa khi nó kết nối cuộc sống của bạn với các ứng dụng, dịch vụ và sản phẩm bạn sử dụng hàng ngày. Điều này có nghĩa sản phẩm nằm ở trung tâm trải nghiệm trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết, và tôi gọi đó là trung tâm cá nhân thông minh”, ông chia sẻ.

"Trung tâm cá nhân thông minh" được quảng cáo có khả năng hiểu biết sâu về cá nhân người dùng, luôn bên cạnh họ, sở hữu bộ chip mạnh chạy các mô hình AI trên thiết bị lẫn kết nối Internet để truy cập mô hình trên đám mây. Thiết bị sẽ có màn hình lớn, camera và micro chất lượng cao, cùng thời lượng pin dài.

Thêm vào đó, “nó cực kỳ dễ sử dụng, không cần phải học hỏi nhiều, hoạt động liền mạch với các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ khác, tạo thành một trải nghiệm tích hợp duy nhất”, ông Ternus nói.

Theo ComputerWorld, ý tưởng này tương tự việc AI giúp người dùng thực hiện mọi tác vụ trên iPhone. Siri AI cho phép họ làm việc với các tập tin và thư mục bằng lệnh thoại, trong khi AI theo ngữ cảnh sàng lọc tất cả dữ liệu do iPhone thu thập để thực hiện các tác vụ, hỗ trợ phù hợp suốt cả ngày.

“Nói cách khác, bạn sẽ sở hữu một thứ quen thuộc, bởi không có sản phẩm nào trên thế giới được thiết kế tốt hơn iPhone để trở thành trung tâm thông minh cá nhân của bạn”, ông Ternus nói.

Đối với nhà đầu tư Apple, mối đe dọa lớn không phải là lợi thế cạnh tranh, mà là liệu AI cuối cùng có thể thay thế điện toán hàng ngày khỏi điện thoại thông minh không, làm suy yếu vai trò của iPhone trong đời sống người dùng. Trong cuộc phỏng vấn với TechRadar, John Ternus kiên quyết bác bỏ khả năng đó. “Chúng tôi cho rằng tầm quan trọng của điện thoại không thể phai mờ trong bất cứ hình thức nào”, ông nói.

CEO John Ternus tin rằng iPhone vốn đã là thiết bị AI tốt nhất hiện tại. Ảnh: Bloomberg.

Theo tân CEO, mặc dù các thiết bị đeo thông minh tích hợp AI mang lại sự tiện lợi, điện thoại vốn có sẵn các lớp xử lý, thời lượng pin và màn hình trong một thiết bị mà mọi người thường xuyên mang theo. “Điểm mấu chốt là điện thoại gần như hoàn hảo, tác vụ mạnh, thời lượng pin trâu, có màn hình”, ông nói.

Apple coi AI là chiến lược củng cố mối quan hệ khách hàng hiện có. Đồng hồ thông minh và tai nghe AirPods có thể mở rộng trải nghiệm đó, trong khi iPhone vẫn là thiết bị chủ lực tạo nền tảng cho mối quan hệ này.

Ông Ternus cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân người dùng và để họ tự kiểm soát thông tin đó. Apple Intelligence mặc định xử lý dữ liệu trên thiết bị, vì vậy dữ liệu sẽ được lưu trữ trên thiết bị chứ không phải trên máy chủ. Khi cần thêm năng lực xử lý, các yêu cầu sẽ được chuyển đến Private Cloud Compute, với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư đảm bảo không bên nào, kể cả Apple, có thể truy cập dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, ông Ternus cho rằng AI tạo cơ hội cải thiện các thiết bị hiện có và tạo ra các sản phẩm hoàn toàn mới. “Các bạn có thể chứng kiến những gì chúng tôi hiện làm được trong khi hoàn toàn bất khả thi trước đây”, ông nói, chỉ vào tính năng chụp ảnh tự động của Smart Take trên dòng iPhone 18.

Bắt đầu từ iPhone đời mới nhất

Lilian Rincon - Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị sản phẩm AI của Apple - cho biết iPhone 18 Pro “được thiết kế để tận dụng tối đa mọi khả năng của Apple Intelligence”. Người dùng có quyền truy cập vào các mô hình nền tảng Apple mới nhất, đặc biệt là Siri tiên tiến nhất từ trước tới nay.

iPhone 18 Pro có 4 màu, nổi bật sắc đỏ burgundy.

Phiên bản Siri mới “tiến xa hơn bao giờ hết” nhờ kết hợp khả năng thấu hiểu ngữ cảnh cá nhân, thực hiện thao tác trực tiếp trên màn hình lẫn trong ứng dụng, cùng một ứng dụng Siri chuyên biệt để người dùng tùy chỉnh mong muốn.

Ngay trên thiết bị, Siri có thể đối chiếu, xử lý và tổng hợp thông tin xuyên suốt 300.000 ứng dụng hệ thống và bên thứ ba. Ví dụ, Siri có thể kết hợp nội dung từ email và tin nhắn để lập danh sách những việc cần làm nhằm chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới.

Khả năng nhận diện hình ảnh (Visual Intelligence) cũng đang mở rộng khi Siri có thể “thấy những gì bạn thấy”. Thông qua camera hoặc màn hình, người dùng để Siri quan sát xung quanh và đặt câu hỏi hoặc yêu cầu thực hiện hành động.

Ví dụ, người dùng có thể tải lên một tấm ảnh và hỏi Siri xem loại rau nào phù hợp nhất với công thức nấu ăn mẹ vừa gửi qua email. Siri đối chiếu email, bức ảnh cùng kiến thức thực tế để đưa ra câu trả lời, sau đó tự động thêm các nguyên liệu đó vào danh sách đi chợ trong một ứng dụng khác.

Dòng iPhone 18 Pro cũng đi kèm một ứng dụng Siri chuyên biệt ngay trên màn hình chính, mang đến các tùy chọn như Giọng nói Biểu cảm (Expressive Voices). Nhờ mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị, người dùng có thể tùy chỉnh nhịp điệu và độ biểu cảm trong giọng nói của Siri trên khắp ứng dụng Siri, Safari và Maps.

Apple dường như đang dốc toàn lực để tích hợp Apple Intelligence vào mọi ngóc ngách của iPhone, từ soạn thảo, thông báo, cho đến trích xuất thông tin quan trọng từ các cuộc gọi hay chụp và chỉnh sửa ảnh.

Ví dụ về cách tích hợp Apple Intelligence để phục vụ nhu cầu cá nhân chuyên biệt. Ảnh: Cnet/Apple.

Apple Intelligence cũng được tích hợp vào các thiết bị khác ngoài iPhone.

Người dùng có thể truy cập Siri thông qua tai nghe AirPods 5 mà không cần chạm vào thiết bị. AirPods 5 có tính năng chống ồn chủ động (ANC) và Live Translation dịch thuật theo thời gian thực.

Apple Watch thế hệ mới nhất (Series 12 và Ultra 4) được trang bị Audio Intelligence giúp tóm tắt các cuộc trò chuyện, cùng hàng loạt tính năng sức khỏe AI cung cấp góc nhìn chi tiết hơn về các chỉ số sức khỏe. Apple Intelligence tóm tắt các xu hướng sức khỏe, khuyến nghị phục hồi và ứng dụng Health cải tiến.