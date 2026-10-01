Giá cà phê hôm nay 01/9: Tăng trở lại, robusta cao nhất 1 tháng

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đảo chiều tăng 38 USD/tấn (+1,11%) lên 3.448 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 47 USD/tấn (+1,39%) lên 3.422 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 55 USD/tấn (+1,64%) lên 3.406 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 55-57 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2026 tăng 1,15 US cent/pound (+0,41%) lên 282,65 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 5/2026 tăng 1,5 US cent/pound (+0,54%) lên 279,85 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 7/2026 giá tăng 1,8 US cent/pound (+0,65%) lên 278 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 2-2,25 US cent/pound.

Giá cà phê tăng trong ngày thứ Tư chủ yếu do lo ngại điều kiện khô hạn tại Brazil có thể ảnh hưởng đến triển vọng vụ cà phê 2026/27 của nước này, hiện đang trong giai đoạn ra hoa đặc biệt quan trọng.

Cơ quan khí tượng Climatempo dự báo khả năng có mưa tại vùng Minas Gerais của Brazil, khu vực sản xuất cà phê arabica lớn nhất nước, sẽ bị hạn chế trong tuần tới.

Trong khi đó, tồn kho giảm đang là yếu tố hỗ trợ giá cà phê arabica, khi tồn kho cà phê arabica tại ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào ngày 15/9, mặc dù đã phục hồi lên mức cao nhất trong 8 tuần là 260.054 bao vào thứ Tư 30/9.

Ngược lại, tồn kho tăng lại là yếu tố gây sức ép lên giá cà phê robusta, khi tồn kho robusta tại ICE tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, đạt 5.398 lô vào thứ Năm tuần trước.

Xuất khẩu cà phê của Brazil đang hướng tới mức kỷ lục trong tháng 9, với lượng hàng xuất khẩu tính đến thời điểm hiện tại cao hơn 34% so với một năm trước.

Brazil phần lớn đã hoàn tất việc thu hoạch vụ mùa kỷ lục, tuy nhiên những lo ngại về chất lượng có thể khiến lượng cà phê thực tế sẵn có không đạt kỳ vọng.

Theo Reuters, Cooxupe, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, hôm thứ Ba đã gửi khuyến cáo tới nông dân rằng họ sẽ không tiếp nhận cà phê có chất lượng dưới tiêu chuẩn, một dấu hiệu cho thấy mưa quá nhiều có thể đã làm ảnh hưởng đến một phần vụ mùa.

Cooxupe có khoảng 20.000 nông dân trồng cà phê thành viên, những người giao toàn bộ hoặc phần lớn sản lượng hằng năm cho hợp tác xã để đơn vị này lưu trữ và bán lại. Công ty hoạt động tại bang Minas Gerais, vùng sản xuất cà phê chủ chốt của Brazil.

Hợp tác xã cho biết sẽ không tiếp nhận những lô cà phê có sự hiện diện của độc tố nấm mốc (mycotoxin), các chất hóa học được một số loại nấm mốc và nấm tạo ra tự nhiên trên ngũ cốc, hoặc cà phê đã phải tiếp xúc với độ ẩm trong thời gian dài.

Hợp tác xã chưa ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận bổ sung của Reuters. Động thái này củng cố những lo ngại mà các bên tham gia thị trường đã nêu ra về những vấn đề chất lượng có thể xảy ra đối với vụ cà phê năm 2026 của Brazil do độ ẩm cao hơn trong bối cảnh hiện tượng El Niño bất thường.

Theo một nhà môi giới địa phương, Cooxupe đang cố tránh nhận những quả cà phê rơi xuống đất do mưa và nằm ở đó một thời gian trước khi được thu gom. Cà phê tiếp xúc với đất ướt trong thời gian dài có thể xuất hiện mùi vị không tốt và có nguy cơ bị nhà nhập khẩu từ chối.

Nông dân Brazil đã phải đối mặt với lượng mưa cao hơn mức trung bình trong mùa thu hoạch năm nay. Một lượng lớn cà phê đã rơi khỏi cây và phải được quét nhặt từ mặt đất. Cà phê sau khi được thu gom và đem phơi tại sân của các nông trại cũng tiếp tục bị mưa.

Cũng theo nhà môi giới, Cooxupe muốn tránh các vấn đề với khách hàng, đồng thời dành không gian trong kho cho những lô cà phê đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.