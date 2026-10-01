Doanh nghiệp công nghệ Hà Nội: Từ chính sách đến thụ hưởng

Ngày 25/8/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4554/QĐ-UBND cho phép thử nghiệm có kiểm soát dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robot taxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng” của Công ty Cổ phần Phenikaa-X. Ảnh: Phenikaa-

Từ ưu đãi đến tiếp cận

Tại Hội nghị xử lý điểm nghẽn của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ số, do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 30/9, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang dẫn lại câu hỏi một doanh nghiệp gửi tới ban tổ chức: ưu đãi đã có trên văn bản, nhưng doanh nghiệp không biết bắt đầu từ đâu để tiếp cận.

Theo ông Trang, điều doanh nghiệp cần không chỉ là thông tin về chính sách hỗ trợ, mà còn là hướng dẫn cụ thể: mình thuộc trường hợp nào, phải chứng minh điều kiện ra sao, chuẩn bị hồ sơ gì, nộp ở đâu và bao giờ có kết quả.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông tin, Hà Nội có các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô; năm 2026, HĐND thành phố ban hành sáu nghị quyết liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vấn đề hiện nay là biến những cơ chế đó thành năng lực và cơ hội kinh doanh cụ thể.

Ông Trang cho biết, Sở đã tiếp nhận 124 kiến nghị trong đó 62 kiến nghị tương đương 50%, được giải quyết trước hội nghị.

Nhóm thể chế, công nhận và tài sản trí tuệ có 34 kiến nghị, nhiều nhất trong sáu nhóm, với 16 nội dung đã được giải quyết. Thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã được thực hiện trực tuyến; hồ sơ thiếu được hướng dẫn bổ sung một lần.

Tuy vậy, nhóm này còn 18 kiến nghị chưa được giải quyết, liên quan đến định giá tài sản trí tuệ, tiêu chí công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hạch toán doanh thu khoa học công nghệ để hưởng ưu đãi thuế.

Ông Cù Ngọc Trang chia sẻ: “Mỗi doanh nghiệp đến đây mang theo một vướng mắc, mong muốn của Ban Tổ chức là mỗi doanh nghiệp ra về với một lời giải, hoặc ít nhất có địa chỉ xử lý, thời hạn và người chịu trách nhiệm”.

Để kiểm chứng sản phẩm công nghệ, ông Trang cho biết doanh nghiệp cần dữ liệu thật, môi trường thực tế và phòng thí nghiệm đạt chuẩn. Hà Nội đã xác định lĩnh vực ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát, rút ngắn thời gian thủ tục cấp phép từ 135 xuống 45 ngày, có chính sách hỗ trợ phòng thí nghiệm của doanh nghiệp tư nhân.

Nhóm thị trường và khách hàng đầu tiên có 24 kiến nghị, trong đó 10 kiến nghị đã được giải quyết. Theo ông Trang, sản phẩm mới cần nơi sử dụng để chứng minh hiệu quả, nhưng muốn được lựa chọn lại phải có hợp đồng. Thành phố đã công khai 30 bài toán lớn giai đoạn 2026-2030, mời doanh nghiệp đề xuất triển khai và có định hướng trở thành khách hàng đầu tiên.

Một hướng mở thị trường khác là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh sử dụng giải pháp chuyển đổi số. Theo Nghị quyết 59/2026/NQ-HĐND được giới thiệu tại hội nghị, các đơn vị này được hỗ trợ chi phí sử dụng giải pháp thuộc danh mục thành phố phê duyệt. Doanh nghiệp công nghệ có thể đăng ký đưa sản phẩm vào danh mục đó.

Trong lĩnh vực vốn, Hà Nội đã có cơ chế hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong 5 năm thông qua Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chương trình tín dụng có 14 ngân hàng thương mại tham gia với hơn 450 nghìn tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 1-2%/năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hải

Xử lý đến kết quả cuối cùng

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng 124 kiến nghị không phải những vấn đề hoàn toàn tách biệt. Điểm chung là các công cụ chính sách chưa kết nối thông suốt từ hỗ trợ doanh nghiệp đến công nghệ, thị trường và kết quả cuối cùng.

Ông Dũng nhận định, các công cụ chính sách “chưa được nối thành một đường đi thông suốt từ chính sách đến doanh nghiệp”.

Từ nhận diện đó, ông yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/11 hoàn thành thiết kế các luồng chính sách theo vòng đời doanh nghiệp và công nghệ. Mỗi luồng cần chỉ rõ công cụ hỗ trợ, người hướng dẫn, hồ sơ và thời gian có kết quả, thay cho việc để doanh nghiệp tự đọc rồi ghép các ưu đãi.

Theo ông Dũng, nếu doanh nghiệp nhận văn bản dẫn lại nghị quyết nhưng vẫn không biết bước tiếp theo phải làm gì, công việc chưa thể coi là hoàn tất. Thành phố yêu cầu rà soát nội dung đã trả lời, làm rõ hồ sơ, nơi nộp và thời hạn.

Về điều kiện nghiên cứu, ông Dũng yêu cầu công khai bản đồ năng lực nghiên cứu, phòng thí nghiệm, đo lường, kiểm định có thể dùng chung. Việc xử lý vướng mắc phải gắn với đưa bài toán thực tế đến thử nghiệm, ứng dụng và thị trường, tăng kết nối doanh nghiệp công nghệ số với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các khu công nghiệp.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sở KHCN

Ông Cù Ngọc Trang đề xuất mở cổng kiến nghị trực tuyến, cho phép doanh nghiệp cung cấp hồ sơ về thuế, đất đai và ưu đãi khác, thay vì gửi nhiều lần. Ông Trương Việt Dũng nhất trí, thống nhất thành lập tổ liên ngành giải quyết kiến nghị, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia phối hợp.

Tiến độ xử lý cũng được xác định. Sở Khoa học và Công nghệ cam kết kiến nghị mới phát sinh tại hội nghị sẽ được phân loại, chuyển cơ quan chủ trì trước ngày 7/10; đôn đốc để doanh nghiệp nhận câu trả lời bằng văn bản chậm nhất ngày 22/10/2026. Nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tham mưu kiến nghị Trung ương trước ngày 31/10/2026.

Toàn bộ tiến độ được cập nhật trên bảng theo dõi trực tuyến, với Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối theo dõi, đôn đốc đến khi từng kiến nghị được xử lý. Từ dữ liệu này, thành phố sẽ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả chính sách hằng năm, theo dõi sau sáu tháng, mười hai tháng về sản phẩm, ứng dụng, hợp đồng, doanh thu, việc làm và vốn xã hội huy động thêm.

Ông Dũng nhấn mạnh thành phố không làm thay doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về sản phẩm, công nghệ, thị trường và hiệu quả kinh doanh. Nhiệm vụ của chính quyền là làm cho quá trình từ ý tưởng đến sản phẩm, thử nghiệm và thị trường ngắn hơn, rõ hơn, có người chịu trách nhiệm ở từng bước.