Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2026

Chuẩn trợ cấp người có công tăng 8%, lên 3 triệu đồng

Từ ngày 1/10, Nghị định 321/2026 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực.

Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (thời điểm tính mức hưởng mới từ ngày 1/7).

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được nâng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Mức chuẩn trên là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Các mức hưởng được quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này sẽ được điều chỉnh khi mức chuẩn thay đổi và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Chính phủ cũng quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng nhóm đối tượng, gồm người có công với cách mạng và thân nhân; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B.

Theo đó, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 3.115.000 đồng.

Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng 3.012.000 đồng/tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ là 6.024.000 đồng/tháng; thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 9.036.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 9.036.000 đồng và phụ cấp ưu đãi hằng tháng 2.524.000 đồng.

Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến cũng được nâng lên 2.524.000 đồng. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được hưởng 1.807.000 đồng/tháng.

Nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540 nghìn đồng/tháng

Nghị định 335/2026 của Chính phủ nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội thêm 8%, từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn mới được áp dụng từ ngày 5/10, thời điểm Nghị định có hiệu lực. Tuy nhiên, người đang hưởng chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được tính mức hưởng theo chuẩn mới từ ngày 1/7.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các mức trợ giúp xã hội khác.

Chính phủ quy định, nếu điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn quy định tại Nghị định.

Địa phương cũng có thể quyết định chính sách trợ giúp đối với những đối tượng khó khăn khác chưa được quy định.

Quy định mới về mức tiền thưởng huân chương, danh hiệu

Có hiệu lực từ ngày 1/10, Nghị định 368/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Nghị định quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.

Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được cụm, khối thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức đánh giá, so sánh, bình xét, suy tôn là tập thể dẫn đầu.

Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh.

Nghị định cũng quy định tiêu chuẩn cụ thể để xét tặng, truy tặng nhiều loại Huân chương như “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, “Huân chương Độc lập”, “Huân chương Quân công”, “Huân chương Lao động”, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” theo thành tích và quá trình cống hiến; đồng thời quy định về hồ sơ, thủ tục khen thưởng.

Chính phủ cũng quy định cụ thể mức tiền thưởng đối với các danh hiệu thi đua, Huân chương và Huy chương.

Sĩ quan Quân đội, Công an, cán bộ có thể là luật sư công

Nghị quyết 24/2026 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/10, thí điểm chế định luật sư công trong 2 năm, đến hết ngày 30/9/2028.

Các bộ tham gia gồm Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng. Các địa phương thực hiện thí điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Theo Nghị quyết, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước.

Người muốn trở thành luật sư công phải đáp ứng các tiêu chuẩn gồm thuộc một trong các nhóm đối tượng nêu trên; có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính và đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

Ngoài ra, người này phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật, giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp theo quy định của Chính phủ.

Chính phủ sẽ quy định việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự và các tiêu chuẩn của luật sư công phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân và người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước.

Ngoài chế độ tiền lương theo quy định, luật sư công được hưởng hỗ trợ hằng tháng và các chế độ, chính sách khác tương tự cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang. Trường hợp được hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ hằng tháng, luật sư công chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Khi tham gia giải quyết vụ việc có tính chất pháp lý, luật sư công được hưởng bồi dưỡng theo vụ việc. Mức bồi dưỡng cho một buổi làm việc tương đương 0,5 lần mức lương cơ sở.

Bộ Quốc phòng quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo Nghị quyết 264 của Chính phủ.

Sân Mỹ Đình nằm trong khuôn viên Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Theo phương án được Chính phủ quyết định, chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về UBND TP Hà Nội quản lý.

Việc bàn giao cho Bộ Quốc phòng bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền và nghĩa vụ liên quan, cùng các hoạt động, nhiệm vụ và dự án đầu tư công đang thực hiện.

Hà Nội tiếp nhận phần đất theo phương án được phê duyệt, xây dựng phương án quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp quy hoạch.

Cơ chế đặc thù phát triển đô thị đặc biệt

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10, quy định cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thành phố là đô thị loại đặc biệt, các thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt.

Theo luật, TP.HCM và thành phố khác là đô thị đặc biệt được quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới khác với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định.

Phạm vi thí điểm cơ chế, chính sách gồm mô hình mới về tổ chức bộ máy các cấp chính quyền của thành phố; mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; giải pháp xử lý các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến chất lượng sống của người dân hoặc sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đáng chú ý, Luật Phát triển đô thị dành riêng một chương quy định về cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế đặc biệt.

Cụ thể, xã, phường, đặc khu được công nhận là khu kinh tế đặc biệt khi đáp ứng các tiêu chí như có vị trí chiến lược; có cảng hàng không quốc tế hoặc cảng biển loại I trở lên; có không gian tương đối độc lập, dễ kiểm soát; có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn.