Bước đệm cho tứ kết

U23 Việt Nam - Đội hình vẫn chất lượng

U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Ảnh: Nhandan

Đến với ASIAD 2026, dù có nhiều xáo trộn về lực lượng khi Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Công Phương và thủ môn Phạm Đình Hải lỡ hẹn trước ngày lên đường, nhưng với phần còn lại, U23 Việt Nam vẫn là một đội bóng không thể coi thường của bảng C.

Màn trình diễn nổi bật ở trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 với 10 pha cứu thua và cản phá thành công lượt sút luân lưu quyết định trước U23 Hàn Quốc đã khiến thủ môn Cao Văn Bình trở thành điểm tựa đáng tin cậy trong khung thành.

Ở phía trên, những Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Lý Đức, Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc dạn dày kinh nghiệm quốc tế, cùng cặp Xuân Bắc - Quốc Cường sẽ giúp U23 Việt Nam công thủ toàn diện hơn.

Trong khi hàng công, U23 Việt Nam có nhiều sự lựa chọn với Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận và Nguyễn Lê Phát. Trong đó, Thanh Nhàn từng ghi bàn quyết định ở chung kết SEA Games 33, Quốc Việt và Lê Phát cũng đã để lại dấu ấn tại U23 châu Á 2026.

Với lực lượng này, có thể thấy U23 Việt Nam không chỉ giàu kinh nghiệm, sự gắn kết của một bộ khung đã được thử lửa mà còn có không ít cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Đinh Hồng Vinh đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, giành quyền vào tứ kết.

U23 Kuwait - Thiếu kinh nghiệm

U23 Kuwait thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong thời gian gần đây. Ảnh: Nhandan

Nếu U23 Việt Nam có lợi thế về kinh nghiệm trận mạc, U23 Kuwait lại có những ưu thế riêng mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thể xem nhẹ.

Đội bóng Tây Á sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp tay đôi mạnh và lối chơi áp sát. Kuwait cũng đề cao sự chắc chắn, tổ chức phòng ngự có chiều sâu, chơi thực dụng và đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định.

Đáng chú ý, Kuwait tận dụng tối đa điều lệ khi sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi và cài cắm ở tuyến trên. Trong đó, Muath Al-Asaimi đang chơi cho CLB Al-Nasr tại Giải VĐQG Kuwait cùng 3 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia. Hai chân sút còn lại là Al-Salama và Al-Mubailish là những cầu thủ có thể hình tốt, nguy hiểm trong những pha không chiến và tì đè, khiến hàng công của đội bóng Tây Á càng trở nên nguy hiểm.

Nhưng dù sở hữu những lợi thế về thể lực và kinh nghiệm của các cầu thủ quá tuổi, U23 Kuwait lại thiếu trải nghiệm thi đấu quốc tế. Họ không vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026, đồng thời không tham dự ASIAD 2019 và 2023. Những trận đấu quốc tế chính thức gần nhất của họ là tại vòng loại U23 châu Á 2026, trong đó Kuwait hòa Myanmar 0-0, thắng Afghanistan 1-0 và thua Nhật Bản 1-6. Việc thời gian dài không thi đấu quốc tế có thể ảnh hưởng đến nhịp độ, khả năng kết dính và kinh nghiệm trận mạc của đội bóng này.

Bước đệm cho tứ kết

Sau trận ra quân, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Đồ họa: AI

Như vậy, trước những điểm mạnh, yếu của đối thủ, U23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào?

Nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân, duy trì cự ly đội hình trước cách chơi áp sát của Kuwait. Khi đối phương tổ chức phòng ngự thấp và chờ cơ hội phản công, khả năng luân chuyển bóng, kéo giãn đội hình và khai thác hai hành lang chính là lợi thế của các học trò HLV Đinh Hồng Vinh, nhất là khi bộ đôi Phi Hoàng - Minh Phúc là 2 cầu thủ chạy biên giàu kinh nghiệm, có khả năng công thủ toàn diện.

Tuy nhiên, các pha bóng bổng, tình huống cố định và những đợt phản công nhanh của Kuwait là mối đe dọa không nhỏ với hàng thủ Việt Nam. Chính vì vậy, sự tập trung nơi hàng thủ, khả năng bọc lót của tuyến trên là điều mà HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đặc biệt lưu ý với các học trò của mình.

Xét tổng thể, cán cân vẫn nghiêng về U23 Việt Nam và một chiến thắng với cách biệt 1 bàn là kịch bản hợp lý.

Hơn thế nữa, 3 điểm trước Kuwait sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng C, nhất là khi phía trước còn Philippines và nhất là Uzbekistan - ứng viên sáng giá cho chức vô địch - ở lượt cuối. Một kết quả thuận lợi trước Kuwait không chỉ có lợi thế về điểm số, mà còn tạo đà tâm lý cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ở 2 trận đấu tiếp theo.