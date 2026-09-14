Tom Aspinall từ bỏ đai vô địch UFC Heavyweight vì chấn thương mắt

Sau thời gian dài vắng mặt vì những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến mắt, Tom Aspinall đã quyết định khép lại nhiệm kỳ vô địch hạng nặng UFC để không tiếp tục khiến toàn bộ hạng cân phải chờ đợi. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh vẫn khẳng định anh chưa từ bỏ mục tiêu trở lại thi đấu.

Tom Aspinall chính thức từ bỏ đai vô địch hạng nặng UFC

Aspinall tiết lộ anh đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, các tai nạn và nhiễm trùng trong quá trình điều trị chấn thương mắt. Trước khi gặp thêm sự cố mới, võ sĩ người Anh từng thống nhất lịch thi đấu và trở lại tập sparring. Dẫu vậy, một tai nạn tiếp tục khiến mắt phải bị tổn thương, buộc anh phải tạm dừng kế hoạch trở lại lồng bát giác.

Trong thời gian qua, Aspinall gần như không đưa ra nhiều thông tin về tình trạng sức khỏe. Anh cho biết bản thân tuân thủ lời khuyên từ UFC, tập trung vào quá trình hồi phục và phối hợp cùng đội ngũ y tế để tìm phương án trở lại thi đấu.

Cuối cùng sau khi cân nhắc, Aspinall quyết định chủ động từ bỏ đai vô địch Heavyweight thay vì tiếp tục khiến cả hạng cân phải chờ đợi. Võ sĩ người Anh cho rằng việc trao cơ hội tranh đai cho những người khác là lựa chọn phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại.

Chấn thương mắt tiếp tục ảnh hưởng đến sự nghiệp của Aspinall

UFC và Hunter Campbell, Giám đốc Kinh doanh của UFC, được Aspinall cho biết đã nắm đầy đủ tình hình trong suốt quá trình điều trị. Các kết quả kiểm tra, thủ thuật y tế và hồ sơ liên quan đến chấn thương mắt đều được chia sẻ với tổ chức.

Việc phải rời bỏ chiếc đai khiến Aspinall đặc biệt thất vọng, võ sĩ người Anh cho biết anh đã theo đuổi giấc mơ trở thành nhà vô địch từ năm 10 tuổi. Dù vậy, quyết định này không đồng nghĩa với việc Aspinall từ bỏ MMA.

Aspinall khẳng định chưa từ bỏ giấc mơ tại UFC và sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất

Với việc Aspinall bỏ đai, UFC Heavyweight sẽ bước vào một giai đoạn mới. Ciryl Gane, người đang nắm giữ vị trí hàng đầu trong cuộc đua danh hiệu, được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch tuyệt đối. Thế nhưng, việc Gane có chính thức trở thành nhà vô địch hay phải tranh đai còn phụ thuộc vào quyết định tiếp theo của UFC. Mặc dù chiếc đai không còn trong tay, Aspinall vẫn để ngỏ khả năng trở lại, bản thân anh khẳng định mình chưa khép lại giấc mơ và sẽ tái xuất ngay khi tình trạng sức khỏe cho phép.