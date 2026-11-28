Miền di sản hội nhập

Buổi sớm trên Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn từng đoàn du khách quốc tế đã háo hức khởi hành trên những cung đường đèo dốc. Tiếng cười nói bằng nhiều thứ tiếng hòa vào nhịp sống bản địa bên những nếp nhà trình tường cổ kính. Từ vùng biên viễn cực Bắc đến lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình hay Thủ đô Khu giải phóng Tân Trào, không gian di sản của tỉnh đang mở ra bức tranh phát triển đa sắc màu, kết nối hài hòa giữa chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa 22 dân tộc và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ tạo nên sức hút riêng cho miền quê cách mạng.

Làng Lô Lô Chải dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Sự giao thoa ấy đang được cụ thể hóa bằng những con số tăng trưởng ấn tượng. Với hệ thống 120 khu, điểm du lịch được đầu tư, khai thác theo hướng đa dạng hóa sản phẩm - từ du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng đến khám phá, thể thao mạo hiểm và trải nghiệm văn hóa bản địa, sức hút của miền di sản ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Trao đổi về sự chuyển mình của thị trường khách quốc tế, bà Phí Thị Hồng, đại diện Công ty TNHH Hồng Hào Travel nhận định: “Những năm gần đây, Tuyên Quang ngày càng được du khách quốc tế đặc biệt quan tâm, nhất là các dòng khách yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ và chiều sâu văn hóa bản địa. Sức hấp dẫn cốt lõi của điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan đặc sắc hay đời sống văn hóa phong phú, mà còn ở sự chân thành, thân thiện và mến khách của người dân địa phương. Đây chính là lợi thế cạnh tranh bền vững để nâng cao chất lượng dịch vụ”.

Sự hiện diện của khách nước ngoài đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy dịch vụ phát triển và làm phong phú thêm đời sống giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý nhà nước, thực tiễn hội nhập sâu rộng luôn đi kèm tính hai mặt. Bên cạnh những cơ hội phát triển, sự gia tăng nhanh chóng về lưu lượng người và phương tiện cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự nếu công tác quản lý thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

Là tỉnh biên giới có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều đường mòn, lối mở, trong khi các điểm du lịch nổi tiếng phần lớn nằm ở vùng cao, Tuyên Quang đối mặt với không ít thách thức trong công tác quản lý.

Trong 11 tháng năm 2026, tỉnh đón 4,2 triệu lượt khách, trong đó trên 741 nghìn lượt khách quốc tế đến từ 235 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng thu từ du lịch đạt trên 12,3 nghìn tỷ đồng. Song song với sự gia tăng lượng du khách, công tác quản lý an ninh trật tự đã ghi nhận 9 vụ việc liên quan đến người nước ngoài, bao gồm: 5 vụ tai nạn giao thông, 3 vụ gây mất trật tự công cộng và 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế và xử lý 29 vụ vi phạm hành chính liên quan đến người nước ngoài.

Du khách quốc tế tìm hiểu bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Điều đó đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa nguyên tắc pháp luật và sự linh hoạt trong thực thi, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa tạo thuận lợi cho du lịch, đầu tư và giao lưu quốc tế.

Giữ vững an ninh từ cơ sở

Thực tế cho thấy, nhìn chung người nước ngoài đến tỉnh chấp hành tốt pháp luật Việt Nam, chưa ghi nhận vụ việc phức tạp xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy vậy, những vụ việc phát sinh trong đời sống đặt ra yêu cầu không thể chủ quan, lơ là.

Giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận này, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ sắc bén. Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (QLXNC) đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng An ninh đối ngoại, Công an xã (CAX) và phối hợp với các Đồn Biên phòng (ĐBP) thường xuyên mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát tại 17 xã biên giới. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy tờ xuất nhập cảnh, hộ chiếu, thị thực, việc khai báo tạm trú tại các cơ sở lưu trú, homestay; đồng thời rà soát điều kiện phương tiện và người điều khiển phương tiện đưa đón khách du lịch trên các tuyến đường khu vực biên giới.

Trung tá Tạ Xuân Trường, Phó Trưởng phòng QLXNC, Công an tỉnh cho biết: “Xác định công tác quản lý người nước ngoài cần gắn với nắm chắc tình hình địa bàn và chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm. Đơn vị đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát thực địa, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn các cơ sở lưu trú ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu số trong khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú. Việc kết nối, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu chuyên ngành đã giúp thông tin được cập nhật theo thời gian thực, hỗ trợ đắc lực cho công tác đối chiếu, xác minh và quản lý biến động cư trú một cách chính xác, minh bạch”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm với du khách nước ngoài.

Song hành với công tác kiểm soát chặt chẽ là tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách và doanh nghiệp. Tính từ ngày 1-6-2026 đến nay, Phòng QLXNC đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp giấy phép cho 106.786 lượt người nước ngoài vào khu vực biên giới, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 27,7 tỷ đồng. Để giải quyết khối lượng hồ sơ khổng lồ này, đơn vị đã duy trì chế độ cán bộ trực xuyên suốt cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các dịp lễ Tết; linh hoạt tiếp nhận hồ sơ qua các nền tảng số như Zalo, email và phân luồng xử lý khoa học trên hệ thống. Cách làm bài bản này vừa bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy định của pháp luật, vừa rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, để lại ấn tượng chuyên nghiệp trong lòng bạn bè quốc tế.

Bên cạnh công tác quản lý cư trú, hoạt động kiểm tra tại các doanh nghiệp cũng được tăng cường. Lực lượng Công an và BĐBP đã phối hợp kiểm tra 103 đoàn khách thuộc 92 lượt doanh nghiệp lữ hành, 18 cơ sở lưu trú cùng 1.812 lượt người nước ngoài vào tham quan khu vực biên giới. Công an tỉnh cũng phối hợp với các sở, ngành chức năng rà soát chặt chẽ việc sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; thẩm định năng lực thực tế của các tổ chức thường xuyên bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn biểu hiện lợi dụng hoạt động đầu tư, kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp “bình phong” để hợp thức hóa thủ tục cư trú trái phép.

Đặc biệt, trước thực trạng tai nạn giao thông liên quan đến du khách nước ngoài còn tiềm ẩn rủi ro trên địa hình đèo dốc, Phòng CSGT đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và những người trực tiếp vận chuyển khách bằng xe máy. Từ việc kiểm soát tốc độ, xử lý tình huống trên đường đến ý thức tuân thủ quy tắc giao thông, những buổi hướng dẫn thực chất ấy đã góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng cho du khách.

Sức mạnh từ lòng dân

Nếu lực lượng chức năng giữ vai trò nòng cốt trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm thì cộng đồng dân cư chính là lực lượng gần dân, sát địa bàn, có khả năng phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh trong đời sống.

Sự gia tăng của dòng khách quốc tế đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh trật tự.

Là địa bàn cửa ngõ kết nối với Cao nguyên đá Đồng Văn, xã Minh Tân xác định bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động du lịch. Đồng chí Vi Quang Ngọc, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rõ mỗi người dân vừa là chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, vừa là người kiến tạo nên hình ảnh của điểm đến. Vì vậy, xã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng để vận động người dân nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp và ứng xử văn minh với du khách. Mục tiêu là để mỗi người dân trở thành “đại sứ văn hóa” giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người Minh Tân đến với du khách”.

Tại 17 xã biên giới, dấu ấn của BĐBP càng được khẳng định rõ nét. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, các chiến sĩ quân hàm xanh luôn kiên trì “ba bám, bốn cùng” với đồng bào, đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, chủ cơ sở lưu trú và du khách.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên ĐBP Lũng Cú cho biết: “Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân, các cơ sở kinh doanh lưu trú và du khách nắm vững, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động tại khu vực biên giới. Cách làm này giúp hài hòa giữa hai mục tiêu: vừa tạo không gian thông thoáng, thuận lợi cho du lịch phát triển, vừa nâng cao ý thức phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm”.

Giữ bình yên cho miền di sản, không chỉ là cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, mà còn là hành trình bảo vệ văn hóa, phong tục tập quán, sự mến khách của người dân. Khi chính quyền sâu sát, trách nhiệm, lực lượng chức năng tinh nhuệ, chủ động và lòng dân đồng thuận, bình yên sẽ được vun đắp từ chính mỗi nếp nhà, mỗi bản làng. Đó cũng là nền tảng để Tuyên Quang mở rộng cánh cửa hội nhập, phát huy giá trị di sản và xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.