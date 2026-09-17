Ai cho phép chó lướt sóng?

Với người nuôi chó, cùng cún cưng trải nghiệm điều mới mẻ luôn là một niềm vui đặc biệt. Tại huyện Yangyang, tỉnh Gangwon, nơi được mệnh danh là “thánh địa lướt sóng” của Hàn Quốc, họ còn có thể cùng thú cưng cưỡi trên những con sóng. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Cuộc thi Surf Doggies diễn ra tuần qua, quy tụ những chú chó cùng chủ nhân tranh tài trên những con sóng. Sự kiện kết hợp lướt sóng với văn hóa nuôi thú cưng, do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc và huyện Yangyang tài trợ. Ảnh: Korea Joongang Daily.

“Trước đây, những người yêu thích lướt sóng thường phải để chó ở nhà mỗi khi ra biển. Chúng tôi muốn mang đến cơ hội để chủ và thú cưng cùng nhau vui chơi trên những con sóng, qua đó tăng sự gắn kết và có thêm thời gian vui chơi bên nhau”, ông Kim A-young, CEO của Keep Surfing, nói. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Bên cạnh phần thi chính dành cho chó và chủ, lễ hội còn có hoạt động tìm kho báu trên bãi biển, cuộc thi tài năng và các buổi tư vấn với chuyên gia về huấn luyện chó. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Khi cuộc thi bắt đầu, các chủ nhân cùng thú cưng của mình hào hứng xuống biển theo từng đội. Ba trọng tài của Hiệp hội Lướt sóng Yangyang, đều có chứng nhận quốc tế, chấm điểm các đội qua ba vòng: loại, bán kết và chung kết. Ảnh: Korea Joongang Daily.

“Chúng tôi sẽ chủ yếu đánh giá sự ăn ý giữa chó và chủ, khả năng phối hợp thời điểm bắt sóng và mức độ vui vẻ của họ khi ở ngoài đó,” trọng tài chính Cho Jwa-gyeom nói. Mỗi đội chèo ra khu vực chờ sóng và kiên nhẫn đợi con sóng thích hợp. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Titi, chú Pomeranian 7 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Một ngày sau sự kiện ở Hàn Quốc, hơn 60 chú chó thuộc nhiều giống và kích cỡ khác nhau đã cùng trổ tài lướt sóng tại bãi biển dành cho chó ở Del Mar, California (Mỹ) hôm 13/9. Theo Fox News, đây là sự kiện thường niên nhằm gây quỹ hỗ trợ những vật nuôi chờ được nhận nuôi. Ảnh: CA Post.

Sự kiện Surf Dog Surf-a-Thon lần thứ 21 do Trung tâm Động vật Helen Woodward tổ chức, thu hút khoảng 1.500 người và quyên góp được hơn 20.000 USD. Ảnh: CA Post.

Các chú chó tranh tài ở nhiều hạng mục, gồm chó lớn, chó nhỏ và thi đôi. Tùy nội dung, chúng có thể lướt một mình, cùng chủ hoặc cùng những chú chó khác trên một ván. Mỗi lượt thi kéo dài 10 phút, trước khi những chú chó có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết Best-In-Surf. Ảnh: CA Post.

Tuy nhiên, cuộc thi năm nay diễn ra trong điều kiện biển động hơn dự kiến. Trung tâm Động vật Helen Woodward cho biết các cơn bão gần đây trên Thái Bình Dương khiến sóng lớn hơn. Khi thủy triều dâng và biển ngày càng dữ dội, ban giám khảo quyết định hủy vòng chung kết vì lo ngại không còn đảm bảo an toàn cho các chú chó. Ảnh: CA Post.

Một số “vận động viên” bốn chân xuất hiện với những phụ kiện bắt mắt như kính và áo phao. Một chú chó lông trắng được chụp ảnh đeo kính xanh, trong khi một chú pug mặc áo đỏ cưỡi trên chiếc ván lướt sóng cùng màu. Ảnh: CA Post.

Nhiều chú chó phải dành nhiều tuần tập luyện trước khi có thể đứng trên ván. Trung tâm Động vật Helen Woodward từng phối hợp với SoCal Surf Dogs tổ chức các buổi hướng dẫn tại bãi biển Del Mar. Những chú chó được tập giữ thăng bằng trên ván ở bờ trước khi chuyển sang luyện cưỡi sóng ở vùng nước nông. Ảnh: CA Post.

Sự kiện cũng thường có phần thi lướt sóng tự do dành cho các đội nhiều chó và các cặp chủ - chó, cùng cuộc thi hóa trang dành cho “vận động viên” bốn chân. Ảnh: CA Post.