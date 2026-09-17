Thái Lan đá 'chung kết' với Việt Nam ở sân chơi châu lục

Sau thảm bại 0-8 trước Nhật Bản ở trận ra quân, tuyển nữ Thái Lan rất quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên khi gặp Đài Bắc Trung Hoa. Đại diện Đông Nam Á nhập cuộc khá tự tin và thậm chí tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một.

Phút 18, Chatchawan Rodthong tung cú sút xa đầy uy lực nhưng không thể đánh bại thủ môn Wang Yu Ting. Đài Bắc Trung Hoa cũng đáp trả bằng những tình huống dứt điểm từ xa nhưng thủ môn Thichanan Sodsuen đã chơi tập trung.

Tuyển nữ Thái Lan tiếp tục gây thất vọng tại ASIAD 2026 khi nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai bảng E. Ảnh: FAT

Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Đài Bắc Trung Hoa liên tục gia tăng sức ép. Thủ môn Thichanan nhiều lần cứu thua cho tuyển nữ Thái Lan trước các pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ.

Phút 67, tuyển nữ Thái Lan bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhất khi Saengrawee Meekham đánh đầu ở cột xa nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Khi đội bóng Đông Nam Á còn đang tiếc nuối vì cơ hội bị bỏ lỡ, họ phải nhận đòn đau ở phút 77. Từ tình huống có bóng trước vòng cấm, Mao Tanaka tung cú sút chân trái hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Đài Bắc Trung Hoa dẫn trước 1-0.

Những phút còn lại, tuyển nữ Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Chung cuộc, Thái Lan thua 0-1 và tiếp tục trắng tay sau hai lượt trận.

Thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa khiến tuyển nữ Thái Lan chính thức hết cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng E. Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cùng có 6 điểm sau hai lượt trận, qua đó sớm giành vé vào vòng tiếp theo.

Việt Nam và Thái Lan thua cả hai trận. Ảnh: FAT

Với tuyển nữ Thái Lan, trận đấu cuối cùng gặp tuyển nữ Việt Nam vào ngày 21/9 giờ đây mang ý nghĩa sống còn. Đây không chỉ là cuộc chiến vì danh dự của hai đội bóng Đông Nam Á, mà còn là cơ hội cuối cùng để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vớt vào vòng đấu tiếp theo.

Sau khi cùng toàn thua trước Nhật Bản, cả tuyển nữ Việt Nam lẫn Thái Lan đều bước vào trận derby Đông Nam Á với áp lực rất lớn. Đội giành chiến thắng sẽ có cơ hội cứu vãn chiến dịch ASIAD 2026, trong khi đội thua phải nói lời chia tay giải đấu.