Malaysia ra mắt 3 cầu thủ nhập tịch mới tại FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa công bố danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, trong đội hình của HLV Tan Cheng Hoe xuất hiện ba cái tên vừa hoàn tất quá trình nhập tịch gồm Bergson, Manuel Hidalgo và Brad Tapp.

Bergson sinh năm 1991 tại Brazil, trong khi Hidalgo sinh năm 1999 tại Argentina. Tapp sinh năm 2001, có dòng máu Australia và Malaysia. Cả ba đều nhận quốc tịch Malaysia trong tháng 9 và được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này.

Ba tân binh (từ trái qua) gồm Brad Tapp, Manuel Hidalgo và Bergson của ĐT Malaysia (Ảnh: MalaysiaNT)

Trong số ba tân binh, Bergson được chú ý nhiều nhất nhờ thành tích ghi bàn nổi bật tại bóng đá Malaysia. Tiền đạo người Brazil trưởng thành từ các lò đào tạo Internacional và Gremio, sau đó có thời gian thi đấu tại các giải đấu hàng đầu Brazil, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc.

Năm 2021, Bergson chuyển tới JDT và nhanh chóng trở thành một trong những chân sút chủ lực của đội bóng này. Sau 197 trận trên mọi đấu trường, anh đã ghi tới 196 bàn.

Trong khi đó, Manuel Hidalgo cũng không phải cái tên xa lạ với bóng đá Malaysia. Cầu thủ sinh năm 1999 từng được đào tạo trẻ tại Benfica trước khi chuyển tới Malaysia vào năm 2021.

Trong những năm qua, Hidalgo lần lượt khoác áo Sri Pahang, Kedah, JDT và Kuala Lumpur City. Khả năng thích nghi với môi trường bóng đá Malaysia giúp tiền vệ người Argentina nhanh chóng trở thành một lựa chọn đáng chú ý sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Ở hàng phòng ngự, Brad Tapp là gương mặt mới. Cầu thủ cao 1m83 trưởng thành từ bóng đá Australia và có thể chơi tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ.

Tapp từng có bốn mùa giải thi đấu cho Central Coast Mariners, trong đó đáng nhớ nhất là mùa 2023/24 khi anh cùng đội bóng giành chức vô địch Australia. Tháng 7-2026, Tapp gia nhập JDT trước khi hoàn tất thủ tục khoác áo đội tuyển Malaysia.

Ngoài ba tân binh, danh sách 23 cầu thủ Malaysia còn có tiền vệ Sergio Aguero, cầu thủ gốc Argentina, và tiền đạo Romel Morales, người Colombia.

HLV Tan Cheng Hoe chỉ giữ lại 5 cầu thủ từ đội hình tham dự ASEAN Cup 2026 trước đó gồm thủ môn Azri Ghani, các hậu vệ Ubaidullah Shamsul và Faris Danish, tiền vệ Sergio Aguero cùng tiền đạo Ganulan Pavithran.

Malaysia sẽ hội quân từ ngày 21-9 và lên đường sang Indonesia vào ngày 22-9.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia nằm ở bảng A hạng Nhất cùng chủ nhà Indonesia, Bangladesh và Singapore. Bảng B có Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội xếp nhì mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận tranh giải ba.