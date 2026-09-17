Dắt chó đi dạo, cô gái bắt gặp cảnh tượng nổi da gà trên đường

Cuộc chạm trán kỳ lạ này đã được người dùng TikTok @saralovesandwiches ghi lại và đăng tải vào ngày 15/9. Trong clip, 2 con thằn lằn monitor đứng thẳng và dường như đang ôm nhau tại công viên Sengkang, Singapore.

Có lúc, người ta thấy một trong những con thằn lằn monitor điều chỉnh tư thế bám của nó. Sau đó, con thằn lằn kia cũng làm tương tự và chúng tiếp tục ôm nhau.

Cảnh tượng này đã nhận về nhiều phản ứng thích thú trên mạng, một số cư dân mạng cho rằng 2 con thằn lằn đang đánh nhau.

2 con thằn lằn ôm chặt nhau trên đường. Ảnh cắt từ clip/TikTok

Một người dùng TikTok đã chỉ ra rằng 2 con thằn lằn monitor đực đang cố gắng "thiết lập quyền thống trị lãnh thổ hoặc bạn tình".

Trả lời phỏng vấn MS News, người đăng clip, Sara Cher, 26 tuổi, cho biết cô đã bắt gặp cảnh tượng này vào khoảng 9h50 ngày 15/9.

Sara, chủ sở hữu một thương hiệu dành cho thú cưng, cũng chia sẻ rằng địa điểm chính xác là tại đường nối công viên Sengkang, bên ngoài khu chung cư Rivercove Residences.

"Tôi đang dắt chó đi dạo thì tình cờ nhìn thấy 2 con thằn lằn khổng lồ. Phản ứng đầu tiên của tôi thật sự là trông chúng như đang ôm nhau", cô nói.

Sara nói với MS News rằng đó là một cảnh tượng buồn cười đến nỗi cô nhanh chóng lấy điện thoại ra quay clip.

"Sau đó tôi mới nhận ra rằng rất có thể chúng đang tranh giành lãnh thổ hoặc có bạn tình ở gần đó", cô nói thêm.

Sau đó Sara đã rời đi mà không chứng kiến kết quả, trong khi nhiều người khác đến xem và quay clip lại.