240 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản

Hôm nay đội tuyển bóng chuyền có chiến thắng đậm tới 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc)

Thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 20 cho biết, tính đến tối 17.9, đã có 222 thành viên thuộc các đội tuyển có mặt tại Nagoya và các địa điểm tổ chức Đại hội ở Nhật Bản.

Các lực lượng đã có mặt gồm Bắn súng (21 thành viên), Bơi (15), Bóng chuyền (16), Bóng đá nam (31), Bóng đá nữ (31), Bóng ném (18), Karate (14), Rowing (31), Rowing & Canoeing (3), Teqball (6), Thể dục dụng cụ (11), Wushu (18), Xe đạp (7) cùng các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Đoàn.

Cùng với 18 cán bộ đoàn, tổng số thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có mặt tại Nhật Bản là 240 người.

Trong ngày 18.9, lực lượng của Đoàn tiếp tục được bổ sung khi hai đội tuyển Cầu mây và MMA dự kiến tới Nhật Bản. Trong đó, đội Cầu mây có 25 thành viên, MMA có 3 thành viên, nâng thêm 28 người cho lực lượng của Đoàn tại ASIAD 20.

Theo thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam, điều kiện ăn, ở do Ban Tổ chức bố trí về cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các huấn luyện viên, vận động viên.

Tuy nhiên, do đặc thù tổ chức của ASIAD 20, các đội tuyển phải lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm. Một số đội được bố trí tại khu nhà ở dạng container và khu du thuyền, nơi diện tích sử dụng còn hạn chế, ít nhiều gây bất tiện trong sinh hoạt.

Đây cũng là khó khăn chung đối với các đoàn tham dự Đại hội. Đoàn Thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án thích ứng, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành cũng như hỗ trợ các đội tuyển trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Tín hiệu tích cực là đến thời điểm hiện tại, Đoàn chưa ghi nhận trường hợp vận động viên phát sinh chấn thương. Các đội tuyển duy trì tập luyện theo kế hoạch, tinh thần ổn định và nỗ lực khắc phục những khó khăn trong điều kiện sinh hoạt, di chuyển để có sự chuẩn bị tốt nhất cho thi đấu.

Trong ngày 17.9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 3-0, qua đó sớm giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp thử thách lớn trước đội tuyển nữ Nhật Bản và nhận thất bại 0-8.

Ngày 18.9 cũng là một ngày đáng chú ý với Đoàn Thể thao Việt Nam. 14 thành viên của Đoàn sẽ tham dự Lễ chào đón các đoàn và nghi thức thượng cờ tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier, Cảng Nagoya. Theo Ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026, đây là địa điểm tổ chức Team Welcome Ceremony trong các ngày 16 - 18.9, với mỗi đoàn có tối đa 14 thành viên tham dự.

Trên các địa điểm thi đấu, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 15h30 tại Nagoya City Minato Soccer Field trong lượt trận tiếp theo của bảng C.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo, trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vị trí tại bảng đấu trước khi bước vào vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Teqball cũng bước vào các trận đấu ở vòng loại và tứ kết.

Khi lực lượng của Đoàn Thể thao Việt Nam đang dần hội quân đầy đủ tại Nhật Bản, nhịp thi đấu tại ASIAD 20 cũng bắt đầu tăng lên. Với sức khỏe ổn định và sự chủ động thích ứng với điều kiện tổ chức, các đội tuyển đang tập trung tối đa cho từng nội dung thi đấu, hướng tới những kết quả tốt nhất tại Đại hội.