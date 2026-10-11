Về quê, bắt sò huyết ven sông

Vào con nước kém, những con sông cạn dần nước là thời điểm lý tưởng để đi bắt sò huyết.

Mỗi lần về quê vào dịp con nước kém, nước sông rút cạn trơ bãi bồi hun hút. Lúc này, mấy thằng bạn trong xóm chúng tôi rủ nhau lội sình dọc theo mé sông bắt sò huyết.

Người dân bắt sò huyết.

Những con sò huyết to tròn bắt được ven sông.

Những người lần đầu đi bắt sò huyết ven sông sẽ gặp chút khó khăn do sò huyết sống lẫn vào bùn đất, rất khó phân biệt bằng mắt thường. Tuy nhiên, với những người có nhiều kinh nghiệm, thoạt nhìn đã có thể nhận ra nơi sò ẩn nấp.

Chúng không lẫn quá sâu mà chỉ ẩn chừng 2 - 3cm dưới sình và còn để lại ít “ký hiệu” là hang nhỏ như hang còng. Chỉ cần chịu khó lội sình chừng 2 tiếng đồng hồ, chiến lợi phẩm mang về có thể đạt 3 - 4kg sò huyết tươi rói.

Sò huyết có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn.

Thơm ngon món sò huyết rang muối ớt.

Những con sò huyết mang về dù đem luộc, nướng mọi, rang me, cháy tỏi… đều trở thành món ngon đậm đà vị quê nhà.