Về quê, bắt sò huyết ven sông
Ở miền sông nước Cửu Long - nơi những con sông, kênh, rạch còn mang vị mặn mòi của biển hầu như lúc nào cũng có sò huyết to tròn ẩn mình trong lớp bùn đất. Bởi vậy, cứ mỗi lần về thăm quê, chúng tôi lại có dịp đi tìm bắt sò huyết rồi đem về chế biến thành các món thơm ngon.
Mỗi lần về quê vào dịp con nước kém, nước sông rút cạn trơ bãi bồi hun hút. Lúc này, mấy thằng bạn trong xóm chúng tôi rủ nhau lội sình dọc theo mé sông bắt sò huyết.
Người dân bắt sò huyết.
Những người lần đầu đi bắt sò huyết ven sông sẽ gặp chút khó khăn do sò huyết sống lẫn vào bùn đất, rất khó phân biệt bằng mắt thường. Tuy nhiên, với những người có nhiều kinh nghiệm, thoạt nhìn đã có thể nhận ra nơi sò ẩn nấp.
Chúng không lẫn quá sâu mà chỉ ẩn chừng 2 - 3cm dưới sình và còn để lại ít “ký hiệu” là hang nhỏ như hang còng. Chỉ cần chịu khó lội sình chừng 2 tiếng đồng hồ, chiến lợi phẩm mang về có thể đạt 3 - 4kg sò huyết tươi rói.
Những con sò huyết mang về dù đem luộc, nướng mọi, rang me, cháy tỏi… đều trở thành món ngon đậm đà vị quê nhà.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ve-que-bat-so-huyet-ven-song-a499340.html