Từ giám sát của HĐND xã...

Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Hải Lăng hoạt động với 6 công chức, đảm nhiệm việc tiếp nhận, số hóa, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ. Trung tâm triển khai cơ chế một cửa, tiếp nhận thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính và bố trí nhân viên bưu chính công ích hỗ trợ người dân.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Hải Lăng Phan Đình Dũng cho biết, trong thời gian từ tháng 1-9/2026, trung tâm tiếp nhận 7.694 hồ sơ, trong đó có 7.047 hồ sơ trực tuyến, chiếm 91,59%; 7.656 hồ sơ được giải quyết, trả kết quả, đạt 99,5%. Tuy nhiên, vẫn phát sinh 19 hồ sơ quá hạn.

Qua giám sát tại trung tâm, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND xã không chỉ xem xét tỉ lệ giải quyết hồ sơ mà còn kiểm tra quy trình phối hợp xử lý. Đoàn giám sát ghi nhận kết quả cải cách hành chính, song chỉ ra việc kiểm soát tiến độ giữa trung tâm và các phòng chuyên môn có lúc chưa chặt chẽ. Dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quản lý hồ sơ điện tử.

Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND xã Lê Thanh Hải cho biết, đoàn giám sát đã kiến nghị UBND xã rà soát hồ sơ quá hạn, yêu cầu các phòng chuyên môn tuân thủ thời hạn xử lý, cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống. Đồng thời, trung tâm phải cảnh báo sớm hồ sơ có nguy cơ trễ hẹn; trường hợp quá hạn phải xin lỗi, gia hạn theo quy định. Đoàn cũng kiến nghị trung tâm khắc phục lỗi đồng bộ dữ liệu, nâng cấp thiết bị và chuyển cách hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến từ làm thay sang hướng dẫn để người dân tự thao tác.

Khu vực trung tâm xã Nam Hải Lăng - Ảnh: L.A

Cùng với lĩnh vực cải cách hành chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX) cũng được HĐND xã quan tâm giám sát. Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND xã đã thành lập đoàn giám sát tại 3 HTX Câu Nhi, Mỹ Chánh và Lương Điền, nội dung giám sát tập trung vào xem xét việc chấp hành chính sách, pháp luật, công tác quản lý tài chính, hiệu quả các dịch vụ phục vụ thành viên và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Theo đó, tại các HTX, bên cạnh những kết quả trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản thì hệ thống thủy lợi vẫn còn nhiều bất cập. Ngoài ra, việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND xã Trần Minh Huấn, trên cơ sở giám sát, đoàn đã đề nghị địa phương đánh giá mức độ xuống cấp, tính cấp thiết của những công trình thủy lợi tại 3 HTX này để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải nguồn lực. Đối với những hạn chế về quản trị, kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, đoàn đã yêu cầu các HTX chủ động khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND xã Nam Hải Lăng Bùi Văn Sinh thông tin, từ tháng 1-9/2026, các ban HĐND xã đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề và 2 cuộc khảo sát. Qua đó, nhiều vấn đề được ghi nhận, tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường trực HĐND xã cũng duy trì phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN xã trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri; thường xuyên theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, kết luận và kiến nghị sau giám sát.

Đồng thời, thành lập 5 tổ đại biểu HĐND xã và phân công về từng địa bàn phụ trách để giám sát, tháo gỡ vướng mắc những nội dung, các kiến nghị của cử tri, như: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; hệ thống giao thông nông thôn, điện lưới; công tác quản lý, vận hành, khắc phục tình trạng xuống cấp các công trình nước sạch; khắc phục tình trạng hư hỏng nặng một số tuyến đường giao thông nông thôn…

Tuy nhiên, ông Sinh cũng thừa nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế. Đơn cử như những vấn đề liên quan đến nước sạch, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông đã được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hoạt động thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp còn ít, vai trò của một số đại biểu chưa được phát huy đầy đủ.

“Thời gian tới, Thường trực HĐND xã tiếp tục tập trung giám sát những vấn đề bức xúc; tổ chức giải trình để làm rõ những nội dung thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, đối với những nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần, cần tiếp tục làm rõ tiến độ và trách nhiệm giải quyết, đồng thời thông tin kết quả đến người dân”, ông Bùi Văn Sinh cho hay.