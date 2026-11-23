Cuộc gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Giáo dục năm 2026.

Chiều 23/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thông tin tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nêu rõ, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Quan tâm đến giáo dục chính là quan tâm đến tương lai dân tộc; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người và sức mạnh nội sinh của quốc gia. Giáo dục không chỉ nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài mà còn góp phần hình thành nhân cách, đạo đức, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến, bảo đảm sự gắn kết giữa dạy chữ, dạy nghề và dạy người.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng; gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Triệu Thế Hùng nhận định, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là trong tổ chức thực hiện chính sách và bảo đảm nguồn lực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng.

Đối với giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Đối với giáo dục đại học, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu của nền kinh tế; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.

4 NHÓM NỘI DUNG THẢO LUẬN CHUYÊN SÂU

Ban Tổ chức cho biết hội thảo gồm hai phiên làm việc (phiên buổi sáng và phiên buổi chiều).

Trong phiên buổi sáng, hội thảo nghe phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo của lãnh đạo Quốc hội. Tiếp đó, các đại biểu trình bày tham luận chuyên sâu và thảo luận về quan điểm, đường lối của Đảng và định hướng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kịp thời thể chế chính sách về giáo dục góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới; rà soát việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa.

Nội dung phiên buổi sáng cũng đề cập đến việc đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện chính sách bán trú và cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội; phát triển mô hình trung học nghề; đột phá phát triển giáo dục đại học; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.

Cơ chế, chính sách, nguồn lực cho thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ công nghiệp, công nghệ chiến lược; đổi mới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng; nhu cầu nhân lực quốc gia cho giai đoạn phát triển mới của đất nước; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp nguồn nhân lực cho văn hóa nghệ thuật.

Trong phiên buổi chiều, hội thảo sẽ nghe các tham luận chuyên sâu và thảo luận về tự chủ đại học trong giai đoạn mới; đổi mới đào tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược (bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân); vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống đối với học sinh; vấn đề đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; xây dựng và vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Điện Biên và giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại Việt Nam.

Đại diện Ban Tổ chức thông tin về các nội dung của hội thảo.

Phần tham luận và thảo luận chuyên đề sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục: Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Văn kiện Đại hội XIV giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, hiện thực hóa vị thế giáo dục là "quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc"; giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn kép" về thể chế và nguồn lực, bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách tối thiểu 20% gắn với thu hút đầu tư xã hội; đổi mới quản trị thực thi gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển dịch sang chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với kỷ nguyên số, lấy sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của con người làm trung tâm.

Thứ hai, giáo dục phổ thông: Rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng (phát triển đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường); đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh; cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.

Thứ ba, giáo dục nghề nghiệp: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026 -2030 nhằm phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu của nền kinh tế; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Thứ tư, giáo dục đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao: Định hướng chiến lược đột phá phát triển giáo dục đại học đến năm 2035, tầm nhìn 2045; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược.

Theo Ban Tổ chức, thông qua các tham luận và ý kiến thảo luận, hội thảo dự kiến tập trung làm rõ những vấn đề có tính liên ngành, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; mối quan hệ giữa hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị và bảo đảm nguồn lực; trách nhiệm của Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và xã hội trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Trọng tâm là xác định những cơ chế, chính sách cần đổi mới và các điều kiện bảo đảm để chủ trương đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất.