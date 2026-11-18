Người dân xóm 9, xã Đồng Hỷ cùng làm bánh dày trong Ngày hội Đại đoàn kết, góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Ảnh: QK

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, thấm sâu trong trái tim, tâm hồn mỗi người con đất Việt. Sức mạnh đại đoàn kết được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trở thành sức mạnh nội sinh to lớn, giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng kẻ thù, khắc phục thiên tai, dịch bệnh.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tập hợp và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, đưa đất nước giành độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhằm phát huy truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, năm 1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI quyết định lấy ngày 18/11/1930 làm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2003, ngày 18-11 hằng năm được chọn là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước giao lưu, gắn bó, cùng bảo tồn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc.

Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Thông qua Ngày hội, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh được đẩy mạnh; những gia đình, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, đồng thời vận động người dân đấu tranh, loại bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn có ý nghĩa thiết thực trong việc động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Qua đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được phát huy, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Ngày hội tại các khu dân cư cũng tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Ngày hội cũng là dịp để mỗi người tự nhìn nhận trách nhiệm của mình, biến tinh thần đoàn kết thành những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là một lời thăm hỏi hàng xóm, sự sẻ chia khi người bên cạnh gặp khó khăn, hay đơn giản là cùng chung tay giữ gìn vệ sinh, xây dựng môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Những việc làm bình dị ấy sẽ tiếp tục vun đắp tình làng nghĩa xóm, củng cố sự gắn bó trong cộng đồng và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.