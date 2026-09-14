Tân CEO Apple tìm 'mỏ vàng' mới ngoài iPhone

iPhone Duo - mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple với thiết kế dạng sổ hộ chiếu, sở hữu màn hình 7,6 inch và chip A20 Pro - chính thức ra mắt ngày 9/9 với giá khởi điểm 1.999 USD, đánh dấu một bước đi chiến lược của Apple.

Tuy nhiên, việc bước vào thị trường khá muộn và việc dòng sản phẩm gập nhìn chung vẫn được dự đoán chỉ chiếm dưới 3% tổng thị trường smartphone trong vài năm tới, Apple cũng như tân CEO John Ternus vẫn cần nhiều quân bài hơn một sản phẩm chủ lực.

Dù iPhone vẫn là nguồn thu lớn nhất, Apple đang đối mặt với sức ép từ chi phí linh kiện, sự cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc và cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Bloomberg, tân CEO John Ternus và Eddy Cue, lãnh đạo mảng Dịch vụ, đang tìm cách khai thác thêm doanh thu từ App Store, trong khi Apple tiếp tục mở rộng quảng cáo và các dịch vụ thuê bao.

Apple bước vào thị trường điện thoại gập khá muộn, sau Samsung và các hãng Trung Quốc như Huawei, Xiaomi nhiều năm. Ảnh: Reuters.

Phụ kiện chơi game dưới thương hiệu Beats

Bên cạnh mảng phần cứng chủ lực, Apple còn cho thấy tham vọng tối ưu hóa trải nghiệm chơi game trên iPhone nhằm gia tăng giá trị cho hệ sinh thái thiết bị di động.

Apple được cho là đang phát triển tay cầm chơi game cho iPhone. Ảnh: Theverge.

Dữ liệu từ bản cập nhật macOS 26.7 cho thấy hai mẫu tay cầm chơi game dành cho iPhone đang được phát hiện thử nghiệm trong mã phần mềm (MacRumors, tháng 9/2026). Cả hai thiết bị sở hữu thiết kế tiêu chuẩn với D-pad, hai cần analog, nút vai và cò analog.

Đáng chú ý, dự án này được cho là sẽ ra mắt dưới thương hiệu Beats - đơn vị từng được Apple mua lại với giá 3 tỷ USD vào năm 2014. Đây có thể là bước đi chiến lược giúp hãng thử nghiệm phân khúc phụ kiện game với mức giá dễ tiếp cận, mở ra dư địa tăng trưởng mới mà không làm ảnh hưởng đến định vị cao cấp của thương hiệu Apple.

Dù vậy, Apple chưa chính thức công bố hai mẫu tay cầm này, nên đây vẫn là sản phẩm dừng ở mức thử nghiệm.

Tối ưu hóa ‘mỏ vàng’ App Store và mảng Dịch vụ App Store đang trở thành một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược gia tăng doanh thu của ban lãnh đạo mới.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, tân CEO John Ternus cùng Phó Chủ tịch Thượng cấp Eddy Cue đang tích cực tìm cách gia tăng biên lợi nhuận lẫn các nguồn thu định kỳ từ nền tảng này - ước tính mang về cho Apple khoảng 30 tỷ USD mỗi năm.

Báo cáo tài chính quý III tài khóa 2026 cho thấy doanh thu mảng Dịch vụ của Apple đạt 30,739 tỷ USD, tăng trưởng đáng kể so với mức 27,423 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp mảng này lên tới 75,6%, vượt trội so với 40,1% của nhóm sản phẩm phần cứng và 50,1% của toàn tập đoàn.

Apple đang khai thác thêm nguồn doanh thu từ Apple Store để tối đa hóa lợi nhuận. Ảnh: Reuters.

Sự bứt phá này đến từ sự đóng góp đồng thời của App Store, mảng quảng cáo, dịch vụ AppleCare, điện toán đám mây cùng hệ sinh thái dịch vụ đăng ký trả phí. Động lực trên được nâng đỡ bởi tệp người dùng khổng lồ với hơn 1,5 tỷ thuê bao trả phí trên toàn cầu.

Hãng cho biết riêng App Store thu hút bình quân hơn 850 triệu người dùng mỗi tuần tại 175 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại hơn 550 tỷ USD thu nhập cho các nhà phát triển kể từ năm 2008. Để tối ưu hóa nguồn thu, Apple tiếp tục mở rộng hiển thị quảng cáo trong kết quả tìm kiếm trên App Store.

Tuy nhiên, đợt đẩy mạnh thương mại hóa này đang vấp phải không ít thách thức pháp lý tại Mỹ và châu Âu xoay quanh các chính sách hoa hồng cũng như yêu cầu mở cửa cho thanh toán bên ngoài.

Theo Bloomberg, chính áp lực từ các cơ quan quản lý và lo ngại phản ứng gay gắt từ cộng đồng phát triển ứng dụng từng là nguyên nhân khiến ông Phil Schiller - cựu lãnh đạo App Store - dè dặt trong việc thúc đẩy chiến lược khai thác doanh thu này.

Thách thức từ di sản

Sau 15 năm, Tim Cook đã đưa Apple từ một công ty trị giá khoảng 350 tỷ USD trở thành tập đoàn có vốn hóa hơn 4.500 tỷ USD. Ngày 1/9, ông bàn giao vị trí CEO cho John Ternus, lãnh đạo mảng kỹ thuật phần cứng, người sẽ dẫn dắt Apple trong kỷ nguyên AI.

Khác với thế mạnh về thiết kế sản phẩm của Jobs, ông Cook xây dựng vị thế tại Apple dựa trên khả năng vận hành và chuỗi cung ứng. Với tư duy ưu tiên hoạt động vận hành, ông đưa các sản phẩm công nghệ cao của Apple đến với hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu.

Tân CEO John Tenus đang phải đối mặt với di sản hơn 15 năm điều hành Apple của người tiền nhiệm Tim Cook. Ảnh: Reuters.

Một trong những quyết định quan trọng nhất của ông Cook là nhận ra Apple có thể tiếp tục kiếm tiền từ khách hàng rất lâu sau khi họ mua iPhone. Từ cơ sở hơn 2,5 tỷ thiết bị iPhone đang hoạt động, Apple xây dựng một hệ sinh thái tạo doanh thu định kỳ thông qua App Store, dịch vụ thuê bao và các dịch vụ khác. Mảng này những năm gần đây tăng trưởng nhanh hơn hoạt động kinh doanh phần cứng.

Doanh thu thường niên của Apple tăng từ 108 tỷ USD khi ông Cook bắt đầu nhiệm kỳ lên 416 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất. Lợi nhuận tăng hơn 4 lần, lên 112 tỷ USD. Nhóm thiết bị đeo và phụ kiện, trong đó có Apple Watch và AirPods, mang về khoảng 35 tỷ USD doanh thu trong năm tài chính 2025.

Một số chuyên gia nhận định ông Cook không chỉ xây dựng thành công về vận hành và chuỗi cung ứng mà còn tạo ra một nền văn hóa dựa trên các giá trị của Apple.

Điều này góp phần tạo nên vòng lặp trung thành và phụ thuộc của người dùng đối với hệ sinh thái Apple, qua đó tạo ra hàng nghìn tỷ USD doanh thu. Tuy nhiên, ông Cook cũng bị chỉ trích vì Apple chưa tạo ra sản phẩm đột phá đủ sức thay thế vai trò của iPhone, trong khi chậm chân trong cuộc đua AI.

Trong vai trò mới sắp tới, ông Cook tập trung nhiều hơn vào chiến lược và vấn đề đối ngoại, bao gồm quan hệ với các nhà hoạch định chính sách giữa bối cảnh căng thẳng thương mại. Trong khi đó, John Ternus phải gánh vác áp lực đưa AI trở thành phần cốt lõi trong hệ sinh thái sản phẩm sau giai đoạn công ty bị chỉ trích chậm chân, Siri nâng cấp trễ và Vision Pro chưa đạt kỳ vọng doanh số.

Brian Mulberry, chiến lược gia trưởng tại Zacks Investment Management, nhận định với Reuters rằng thách thức lớn nhất của ông Ternus là phải chứng minh AI không chỉ dừng lại ở một ứng dụng hay tính năng Siri thông thường.

Song song với bài toán AI, tân CEO còn phải giải quyết bài toán chuỗi cung ứng khi Apple tiếp tục đẩy mạnh dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc nhằm giảm thiểu rủi ro thuế quan mà vẫn phải đảm bảo biên lợi nhuận.

Đối với John Ternus, mục tiêu cốt lõi không chỉ là bán được iPhone Duo hay mở rộng phụ kiện, mà là biến AI và các dịch vụ kỹ thuật số thành lý do đủ thuyết phục để người dùng tiếp tục gắn bó với hệ sinh thái Apple trong giai đoạn hậu Tim Cook.