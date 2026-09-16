Bức xúc vì mạng 5G yếu, người dân làm điều khó tin với kỹ thuật viên viễn thông

Một vụ việc hy hữu liên quan đến chất lượng dịch vụ viễn thông vừa xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, thu hút sự chú ý sau khi đoạn video ghi lại cảnh một kỹ thuật viên bị người dân trói vào cột phát sóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Ấn Độ, sự việc xảy ra ngày 10/9 tại làng Hadoli, thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát Bindki, huyện Fatehpur, bang Uttar Pradesh. Người dân địa phương được cho là đã nhiều lần phàn nàn về tình trạng tín hiệu điện thoại yếu, trong đó dịch vụ 5G gặp vấn đề kéo dài khoảng hai năm.

Trong thời gian dài, dù một trạm phát sóng của doanh nghiệp viễn thông tư nhân đã được lắp đặt tại khu vực, người dân vẫn cho rằng chất lượng kết nối không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, dịch vụ 5G thường xuyên không hoạt động như kỳ vọng, khiến sự bức xúc ngày càng gia tăng.

Ngày 10/9, kỹ thuật viên viễn thông Aditya Bhan Singh được cử đến địa phương để kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân những khiếu nại liên quan đến tín hiệu mạng. Tuy nhiên, thay vì một buổi kiểm tra kỹ thuật thông thường, chuyến đi của anh nhanh chóng trở thành một sự cố ngoài dự kiến.

Khi Singh xuất hiện tại khu vực, một nhóm người dân đã vây quanh và chất vấn anh về tình trạng mạng. Trong lúc bức xúc, một số người được cho là đã giữ kỹ thuật viên này lại, sau đó trói anh vào cột phát sóng di động.

Người dân yêu cầu phía công ty viễn thông phải nhanh chóng giải quyết vấn đề kết nối 5G. Một số người còn sử dụng điện thoại để quay lại sự việc, đồng thời cho rằng những hình ảnh này có thể chứng minh tình trạng tín hiệu mạng tại địa phương.

Đoạn video sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của dư luận. Cảnh sát được cho là biết đến vụ việc thông qua mạng xã hội và lập tức tiến hành điều tra. Theo ông Mangalik, một quan chức cảnh sát tại Fatehpur, kỹ thuật viên viễn thông đã bị người dân địa phương "bắt làm con tin" trong vụ việc. Cảnh sát sau đó vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cũng như diễn biến cụ thể.

India Today đưa tin, ít nhất năm người liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ. Nhà chức trách đang kiểm tra đoạn video được lan truyền trên mạng cùng những bằng chứng khác nhằm xác định chính xác diễn biến vụ việc và trách nhiệm của từng cá nhân.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ quá trình kỹ thuật viên bị giữ và trói vào cột phát sóng, đồng thời xác định liệu những người liên quan có thực hiện thêm hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không.

Vụ việc đang gây chú ý không chỉ bởi cách người dân phản ứng trước tình trạng mạng yếu kéo dài, mà còn đặt ra câu hỏi về chất lượng dịch vụ viễn thông và cách giải quyết khiếu nại của khách hàng. Dù sự bức xúc của người dân xuất phát từ những vấn đề kết nối thực tế, việc giữ người và trói kỹ thuật viên vẫn là hành vi nghiêm trọng và đang được cơ quan chức năng làm rõ.