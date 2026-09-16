Các bước kê khai thuế hộ kinh doanh ngay trên eTax Mobile

Hộ kinh doanh có thể kê khai thuế qua Chatbot trên eTax Mobile. (Ảnh minh họa)

Thực hiện kê khai thuế là nội dung hộ kinh doanh thường xuyên phải thực hiện. Nhằm đơn giản hóa quy trình và tăng tính trực quan, Cục Thuế đã bổ sung, nâng cấp chức năng kê khai thuế hộ kinh doanh trên Chatbot của ứng dụng eTax Mobile.

Đối tượng sử dụng chức năng này là hộ kinh doanh đã có mã số thuế đăng ký kinh doanh. Hiện Chatbot hỗ trợ kê khai tờ khai mẫu 01/CNKD đối với trường hợp có doanh thu trong năm trên 1 tỷ đồng. Một số trường hợp như tờ khai bổ sung, tờ khai 01/TKN đối với nhóm có doanh thu đến 1 tỷ đồng và tờ khai 01/BĐS chưa được hỗ trợ trên Chatbot; người nộp thuế thực hiện trên ứng dụng eTax.

Để bắt đầu, người nộp thuế đăng nhập eTax Mobile bằng mã số thuế của hộ kinh doanh, truy cập Trợ lý ảo và lựa chọn chức năng hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh hoặc trực tiếp đặt câu hỏi cho Chatbot như “Tôi muốn kê khai HKD”, “Tôi là CNKD muốn kê khai thuế”…

Chatbot sẽ lần lượt hướng dẫn cung cấp các thông tin về doanh thu dự kiến, hình thức và kỳ kê khai, địa điểm kinh doanh, đối tượng kê khai, ngành nghề kinh doanh, doanh thu tính thuế. Hệ thống đồng thời hiển thị số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tạm tính để người nộp thuế kiểm tra, điều chỉnh trước khi tiếp tục.

Tùy trường hợp, hệ thống hỗ trợ lựa chọn kỳ kê khai, nhóm ngành nghề, doanh thu giá trị gia tăng và doanh thu thu nhập cá nhân, đồng thời cung cấp thông tin tính thuế để kiểm tra trước khi xác nhận.

Với lần đầu kê khai hộ kinh doanh, nếu chưa có dữ liệu, hệ thống còn hỗ trợ kê khai thông tin tài khoản ngân hàng, gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin được tổng hợp để người nộp thuế kiểm tra, kết xuất thông tin, xem tờ khai dưới dạng PDF, thực hiện nộp tờ khai và xác nhận OTP để hoàn tất.

Cục Thuế khuyến nghị hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin về doanh thu, ngành nghề, địa điểm kinh doanh và các khoản thuế, phí phát sinh trước khi kê khai.