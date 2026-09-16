Xe tăng T-55 và những thay đổi quan trọng từ nền tảng T-54

Nhìn từ bên ngoài, xe tăng T-54 và xe tăng T-55 có hình dáng rất giống nhau. Cả 2 đều sử dụng bố cục thân xe thấp, tháp pháo tròn và pháo chính 100 mm.

Chính sự tương đồng này khiến việc phân biệt 2 dòng xe không phải lúc nào cũng dễ dàng nếu chỉ quan sát từ xa. T-55 thực chất được phát triển từ nền tảng T-54, giữ lại thiết kế cơ bản nhưng bổ sung nhiều cải tiến quan trọng.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở động cơ và khả năng vận hành. Xe tăng T-55 sử dụng động cơ diesel V-55 công suất 580 mã lực, phát triển từ động cơ của xe tăng T-54.

Công suất cao hơn giúp xe duy trì khả năng cơ động tốt trong khi vẫn giữ trọng lượng ở mức tương đối thấp. Theo tài liệu kỹ thuật, xe tăng T-55 có trọng lượng chiến đấu 36 tấn và tốc độ tối đa 50 km/h trên đường.

Khác biệt quan trọng khác là khả năng bảo vệ. Xe tăng T-55 được phát triển trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ kíp xe trước các mối đe dọa mới, trong đó có nguy cơ từ vũ khí hạt nhân.

Hệ thống bảo vệ phòng xạ, sinh học và hóa học được đưa vào thiết kế, tạo ra mức độ bảo vệ toàn diện hơn cho kíp xe. Đây là một trong những điểm phân biệt quan trọng giữa xe tăng T-55 và những phiên bản T-54 trước đó.

Về hỏa lực, xe tăng T-55 vẫn sử dụng pháo nòng xoắn D-10T2S cỡ nòng 100 mm. Vì vậy, T-55 không tạo ra sự thay đổi căn bản về vũ khí chính so với xe tăng T-54B.

Giá trị của phiên bản mới nằm nhiều hơn ở việc hoàn thiện tổng thể phương tiện, từ động lực, bảo vệ đến các thiết bị phục vụ kíp xe.

Một yếu tố khiến xe tăng T-55 được sử dụng rộng rãi là thiết kế tương đối đơn giản, độ tin cậy cao và yêu cầu bảo dưỡng không quá phức tạp.

Độ tin cậy và khả năng bảo dưỡng đơn giản là những nguyên nhân giúp dòng xe tăng T-54/55 xuất hiện trong nhiều cuộc chiến và tiếp tục được sử dụng trong thời gian dài.

Tại Việt Nam, xe tăng T-54/55 trở thành dòng xe tăng phổ biến nhất của lực lượng Tăng thiết giáp.

Việc xe tăng T-55 kế thừa nền tảng T-54 giúp lực lượng đã làm quen với T-54 có thêm một phương tiện với nhiều cải tiến nhưng không phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận về khai thác và sử dụng.

Đây cũng là một phần lý do dòng xe tăng T-54/55 có thể gắn bó lâu dài với lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam.