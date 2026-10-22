Số hóa đào tạo nghề

Toàn tỉnh hiện có 29 cơ sở hoạt động GDNN, trong đó có 5 trường cao đẳng (có 1 trường cao đẳng sư phạm), 6 trường trung cấp và 18 cơ sở tham gia hoạt động GDNN. Các cơ sở hiện đào tạo hơn 200 ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực, như: Kỹ thuật, công nghệ ô tô, xây dựng, nông nghiệp, y tế, du lịch, khách sạn…

Cùng với việc đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đang từng bước đổi mới phương thức dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyển sinh, quản lý đào tạo, xây dựng học liệu và tổ chức giảng dạy. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà trường, đồng thời giúp người học tiếp cận thông tin thuận lợi, chủ động hơn trong quá trình học tập.

Sinh viên thực hành trên mô hình lập trình PLC S7-1200 tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Trị, tiếp cận công nghệ tự động hóa trong đào tạo nghề - Ảnh: K.H

Tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp (CNN) Quảng Trị, công nghệ số đang từng bước thay đổi cách tổ chức dạy và học. Việc số hóa tài liệu, sử dụng nền tảng học trực tuyến không chỉ hỗ trợ quản lý mà còn mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức, giúp người học chủ động hơn trong quá trình rèn luyện kỹ năng nghề.

Tiến sĩ Dương Thanh Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật CNN Quảng Trị cho biết, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách nhà trường tổ chức và vận hành hoạt động đào tạo. “Khi dữ liệu được số hóa, việc quản lý trở nên thuận tiện hơn; các nền tảng công nghệ cũng giúp giáo viên đổi mới cách truyền đạt, còn học sinh, sinh viên có thể chủ động tiếp cận kiến thức ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt, với đào tạo nghề, người học có thể nghiên cứu tài liệu, xem lại hướng dẫn kỹ thuật trước khi thực hành, qua đó tận dụng tốt hơn thời gian học trực tiếp và rèn luyện kỹ năng”, tiến sĩ Dương Thanh Ngọc khẳng định.

Trường cao đẳng Kỹ thuật CNN Quảng Trị hiện đã hoàn thành nền tảng đào tạo trực tuyến LMS và triển khai thư viện điện tử. Tỉ lệ số hóa hồ sơ, tài liệu đạt trên 85%; số hóa văn bằng, chứng chỉ đạt trên 90%. Đến cuối năm 2025, 100% giáo viên, giảng viên giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng được cấp chữ ký số để ký giáo án và kế hoạch giảng dạy. Mức độ ứng dụng công nghệ và các nền tảng số trong hoạt động của trường đạt 80%. Những thay đổi này góp phần đưa công nghệ vào công việc chuyên môn, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng học liệu trong quá trình dạy và học.

Sinh viên Bùi Tiến Lợi, lớp Cao đẳng Điện công nghiệp chất lượng cao K8 cho biết, quá trình học tập, việc ứng dụng công nghệ số đã giúp sinh viên kết hợp tốt kiến thức lý thuyết với thực hành. Ngoài ra, thông qua các chuyến tham quan, trải nghiệm tại những doanh nghiệp lớn như VinFast, Panasonic còn giúp sinh viên tìm hiểu quy trình sản xuất, tiếp cận công nghệ thực tế và hiểu rõ hơn yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thiết bị chẩn đoán ô tô trong giờ học thực hành tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Trị - Ảnh: K.H

Ở góc độ giảng dạy, thầy giáo Nguyễn Tiến Lợi, Phó trưởng Khoa Cơ khí và Xây dựng công trình, Trường cao đẳng Kỹ thuật CNN Quảng Trị cho biết, công nghệ số cần được sử dụng phù hợp với đặc thù từng môn học và ngành nghề. Với các nội dung chuyên ngành cơ khí, xây dựng, hình ảnh và video hướng dẫn có thể giúp sinh viên hình dung trước quy trình kỹ thuật, các bước thao tác trước khi thực hành tại xưởng. Nhờ đó, thời gian thực hành có thể tập trung hơn vào rèn luyện kỹ năng, thay vì chỉ làm quen với quy trình.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không đồng nghĩa với việc thay thế hoàn toàn phương pháp dạy học trực tiếp. Trong GDNN, kỹ năng thực hành vẫn giữ vai trò cốt lõi, công nghệ chủ yếu hỗ trợ người học chuẩn bị kiến thức và tiếp cận quy trình trước khi trực tiếp thao tác trên thiết bị, máy móc. Hiệu quả phụ thuộc vào việc kết hợp hợp lý giữa học liệu số, hướng dẫn của giáo viên và thời lượng thực hành.

Kết nối đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng, góp phần nâng cao cơ hội việc làm cho người lao động - Ảnh: K.H

Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, yêu cầu tuyển dụng hiện nay không chỉ dừng ở trình độ chuyên môn, tay nghề mà còn đặt ra đòi hỏi ngày càng cao về khả năng ứng dụng công nghệ, tự học và thích ứng với sự thay đổi.

“Người lao động thiếu kỹ năng số sẽ gặp không ít hạn chế trong quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp. Ngược lại, những người vừa vững chuyên môn, vừa thành thạo công nghệ và chủ động cập nhật kiến thức sẽ có nhiều lợi thế hơn trong thị trường lao động”, ông Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh.

Hiện nay yêu cầu đặt ra đối với GDNN đó là phải gắn đào tạo với sự thay đổi của thị trường lao động, trong đó chuyển đổi số không chỉ là đổi mới phương thức quản lý, giảng dạy mà còn góp phần hình thành năng lực số cho người học. Qua đó, đào tạo lực lượng lao động không chỉ vững tay nghề mà còn có khả năng thích ứng với công nghệ mới, nâng cao năng suất và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.