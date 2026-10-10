Sao lại 'ghét bố mẹ'?

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phải làm việc với L.T.C, cô gái sinh năm 2005 là chủ trang Facebook mang tên “Nhóm những người ghét bố mẹ”, thu hút gần 1.000 thành viên.

Trên Facebook có một nhóm công khai mang tên “Con ghét bố mẹ” có hơn 68.300 thành viên. Tờ Dân Trí ngày 5/10 đưa tin: “có một hội nhóm mang tên 'Con ghét bố mẹ' từ chỗ rất ít thành viên đã thu hút hơn 395.000 lượt tham gia chỉ trong vài ngày, tính đến tối 4/10”.

Nếu là cha, là mẹ, đọc tin ấy hẳn phải giật mình. Mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn, giờ nó lại “ghét” mình. Làm sao đây?

Ở góc độ quản lý xã hội, điều đáng quan tâm là, vì sao những cộng đồng mạng xã hội mang cái tên rất nhạy cảm lại thu hút được hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn thành viên? Có phải tất cả thành viên những nhóm này đều “ghét bố mẹ” không? Vì sao ghét? Ảnh hưởng của những nhóm này với xã hội như thế nào?

Không, thành viên những nhóm ấy không phải đều là người “ghét bố mẹ”. Trong nhóm có người là cha mẹ muốn nghe để xem con mình có biểu hiện “ghét bố mẹ” không; có người trẻ bày tỏ nỗi ấm ức mong tìm sự đồng cảm và có người vì tò mò mà tham gia nhóm.

Phần lớn những người “ghét bố mẹ” đều là người trẻ, và những lý do để “ghét bố mẹ” thường là nỗi ấm ức, bất đồng khi “bị quản lý” chặt quá, khi những nhu cầu tâm lý chưa được đáp ứng, khi không được bố mẹ thông cảm, chia sẻ, thỏa mãn điều mong muốn.

Đó là sự chênh lệch giữa hai thế hệ, một bên là bố mẹ vất vả mưu sinh, một bên là đứa con ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, có nhiều thời gian sống trong một môi trường khác, mối quan hệ khác môi trường gia đình, nơi phông văn hóa, ứng xử của cả cha mẹ và con cái chưa đủ bền vững trước thử thách của cuộc sống, có lúc bộc lộ mâu thuẫn, va đập.

Hiện tượng trên mạng xã hội xuất hiện và tồn tại những nhóm “ghét bố mẹ” và có thể còn “ghét” những đối tượng, những quan hệ truyền thống tốt đẹp, là một lời nhắc nhở không chỉ cho những người trẻ đang ấm ức chuyện nọ chuyện kia với gia đình, mà còn là lời nhắc nhở với chính những người làm bố mẹ, với nhà trường trong việc dạy dỗ, giáo dục thế hệ trẻ. Đã có những gia đình giữ được không khí hòa thuận, ông bà, bố mẹ và con cái hiểu nhau, tôn trọng, quan tâm đến nhau và ứng xử đúng bổn phận của mình, con cái có “ghét bố mẹ” đâu.

Tuy nhiên, người trẻ cũng cần hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia mạng xã hội. Việc lan truyền những tình cảm bột phát tiêu cực trên mạng xã hội không những không giải quyết được mâu thuẫn, xoa dịu được tâm trạng bức xúc mà còn có nguy cơ bị lôi kéo, sa vào những lối nghĩ xấu độc, tiềm ẩn nguy cơ “nổi loạn” vi phạm pháp luật và mất an ninh trật tự, rồi để lại vết hằn tâm trạng tiêu cực không dễ xóa bỏ trong một sớm một chiều.

Một chuyên gia xã hội học đưa ra khuyến cáo, người dùng mạng xã hội cần nhớ quy tắc 3 bước trước khi bấm "Enter": thận trọng, kiểm chứng và có trách nhiệm với nội dung định đăng.

Một người mẹ tâm sự trên trang “Con ghét bố mẹ”: Cô chỉ muốn nói với các con rằng: Gia đình có thể không hoàn hảo. Ba mẹ cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng những điều đó không phải lỗi của các con. Nếu hôm nay con chưa nhận được đủ yêu thương, xin đừng nghĩ rằng con không xứng đáng được yêu thương. Hãy thương lấy mình, cố gắng lớn lên thật tử tế và bình an.

Cơ quan an ninh đã không đứng ngoài cuộc. Tại cơ quan Công an, C. khai nhận nhóm được thành lập từ thời còn đi học do bất đồng, giận dỗi gia đình. Việc lập nhóm hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc bộc phát cá nhân, không cố ý gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Được Công an tuyên truyền, giải thích, L.T.C đã nhận thức rõ các hội nhóm mang tên gọi, nội dung tiêu cực dễ tạo tâm lý đồng thuận lệch lạc, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận (đặc biệt là học sinh, sinh viên) và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Em đã tự nguyện đổi tên nhóm, thắt chặt kiểm duyệt bài đăng và cam kết không tái phạm.

Nhóm “Con ghét bố mẹ” với 68.000 thành viên cũng đã tạm dừng hoạt động từ ngày 7/10.

Hãy để cho không gian mạng xuất hiện nhiều hơn những nhóm “Con yêu bố mẹ”!