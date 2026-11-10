Ngọt vị tôm, đậm tình Ðất Mũi
Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi nguồn thuỷ sản phong phú, trong đó tôm là đặc sản mang hương vị riêng của vùng đất địa đầu cực Nam. Tôm nơi đây được thực khách ưa chuộng bởi thịt chắc, dai giòn, vị ngọt tự nhiên.
Qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương, nguyên liệu dân dã ấy được biến tấu thành nhiều món ngon hấp dẫn, mang đậm phong vị miền sông nước.
Từ những món ăn quen thuộc như: tôm hấp nước dừa, rang muối ớt, rang me, nướng mọi đến gỏi tôm xoài xanh, lẩu tôm chua cay, tôm rim nước mắm, chả tôm..., mỗi cách chế biến đều mang đến một sắc vị riêng. Vị ngọt thơm của tôm hoà quyện cùng các loại gia vị tạo nên sức hấp dẫn khó quên. Tôm còn được chế biến thành những sản phẩm đặc trưng như tôm khô, tôm khô chà bông, vừa thích hợp làm quà biếu, vừa có thể lưu trữ ăn dần.
Từ những con tôm tươi ngon của vùng đất cực Nam, người dân Cà Mau sáng tạo nên nhiều món ăn phong phú, mang hương vị riêng của miền sông nước. Mỗi món ngon từ tôm vừa thể hiện nét ẩm thực mộc mạc, hào sảng của người dân địa phương, vừa giới thiệu đặc sản và hình ảnh Cà Mau đến du khách gần xa.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ngot-vi-tom-dam-tinh-dat-mui-a134081.html