Ngọt vị tôm, đậm tình Ðất Mũi

Qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương, nguyên liệu dân dã ấy được biến tấu thành nhiều món ngon hấp dẫn, mang đậm phong vị miền sông nước.

Từ những món ăn quen thuộc như: tôm hấp nước dừa, rang muối ớt, rang me, nướng mọi đến gỏi tôm xoài xanh, lẩu tôm chua cay, tôm rim nước mắm, chả tôm..., mỗi cách chế biến đều mang đến một sắc vị riêng. Vị ngọt thơm của tôm hoà quyện cùng các loại gia vị tạo nên sức hấp dẫn khó quên. Tôm còn được chế biến thành những sản phẩm đặc trưng như tôm khô, tôm khô chà bông, vừa thích hợp làm quà biếu, vừa có thể lưu trữ ăn dần.

Từ những con tôm tươi ngon của vùng đất cực Nam, người dân Cà Mau sáng tạo nên nhiều món ăn phong phú, mang hương vị riêng của miền sông nước. Mỗi món ngon từ tôm vừa thể hiện nét ẩm thực mộc mạc, hào sảng của người dân địa phương, vừa giới thiệu đặc sản và hình ảnh Cà Mau đến du khách gần xa.

Chế biến tôm khô tại Hợp tác xã Nguyễn Thơ, Xã Quách Phẩm.

Tôm khô chà bông.

Bánh phồng tôm của Hợp tác xã Vĩnh Hoà Phát (xã Năm Căn) đã vươn ra thị trường nước ngoài.

Tôm càng sốt Hollandaise.

Tôm sú hấp chín chuyển màu gạch đỏ au, được trình bày bắt mắt, hấp dẫn thực khách.

Tôm đất tái chanh với thịt tươi, vị ngọt, dai giòn và cách chế biến độc đáo.

Tôm càng kho tàu với nước dừa, thấm vị đậm đà, thịt chắc ngọt, béo thơm.