Làm gì để hấp dẫn hơn khi hẹn hò?

Sự chân thành, khả năng lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của nhau là những yếu tố quan trọng khi xây dựng mối quan hệ. Ảnh: Andy Lê/Pexels.

Trong chuyện tình cảm, sức hút không chỉ đến từ ngoại hình hay cách ăn mặc. Những thói quen nhỏ trong cuộc sống, cách một người thể hiện bản thân trên mạng xã hội và cách họ đối xử với đối phương cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội tìm được người phù hợp.

Một khảo sát với 8.800 phụ nữ tại Mỹ, Anh, châu Âu và Mỹ Latinh cho thấy phần lớn người tham gia có xu hướng thích những người đàn ông ít đăng bài trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc một người gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên Internet lại khiến họ dè chừng.

Ở chiều ngược lại, đàn ông cũng có những tiêu chí riêng khi lựa chọn người hẹn hò. Từ thói quen sử dụng mạng xã hội đến cách ứng xử trong tình yêu, những điều nên hạn chế đôi khi không quá phức tạp, nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách người khác nhìn nhận bạn.

Đàn ông hạn chế đăng mọi thứ lên mạng

Theo khảo sát do công ty tìm kiếm thông tin cá nhân ReverseLookup thực hiện, 67% trong số 8.800 phụ nữ tham gia cho biết họ thích đàn ông ít đăng bài trên mạng xã hội hơn.

Họ không mấy thiện cảm với những người thường xuyên chia sẻ mọi hoạt động trong ngày, từ bữa ăn, buổi tập thể dục đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, theo VICE.

Tuy nhiên, ít sử dụng mạng xã hội không đồng nghĩa với việc hoàn toàn biến mất khỏi Internet. Khi được xem những hồ sơ hẹn hò có mức độ hoạt động trực tuyến khác nhau, 72% phụ nữ cho biết họ cảm thấy thoải mái khi gặp một người đàn ông có tài khoản cũ hoặc chủ yếu để ở chế độ riêng tư, nhưng vẫn có một số thông tin cá nhân bình thường.

Tỷ lệ này giảm xuống 49% với những người đàn ông thường xuyên đăng bài trên tài khoản công khai và chỉ còn 38% với những người gần như không có sự hiện diện trên Internet ngoài ứng dụng hẹn hò.

Điều đó cho thấy việc liên tục đăng ảnh tập gym hay cập nhật mọi hoạt động cá nhân chưa chắc giúp đàn ông ghi điểm trong mắt phụ nữ. Ngược lại, một tài khoản Facebook ít hoạt động, có vài lời chúc sinh nhật từ người thân và ảnh đại diện được đăng từ năm 2019 đôi khi lại tạo cảm giác dễ tin cậy hơn.

Phụ nữ có xu hướng tìm hiểu thông tin về đối phương trước khi quyết định gặp mặt ngoài đời. Ảnh: Thắng Lê/Pexels.

Không chỉ chú ý đến tần suất đăng bài, phụ nữ còn chủ động tìm hiểu thông tin về đối phương trước khi gặp mặt. Gần 2/3 số người tham gia khảo sát cho biết họ từng tìm kiếm thông tin về một người đàn ông trên Internet trước buổi hẹn đầu tiên. Những thông tin được kiểm tra bao gồm họ tên, số điện thoại, hình ảnh và công việc.

Đáng chú ý, 41% phụ nữ cho biết việc không tìm thấy thông tin có thể xác minh về đối phương từng khiến họ trì hoãn hoặc cân nhắc lại quyết định hẹn hò.

Khảo sát cũng chỉ ra một điểm trái ngược trong cách phụ nữ nhìn nhận quyền riêng tư. Có 60% người tham gia muốn hạn chế thông tin cá nhân của mình xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, gần một nửa trong số họ lại cảm thấy không thoải mái khi hẹn hò với một người đàn ông cũng khó tìm kiếm thông tin như vậy.

Sự khác biệt này có thể xuất phát từ cách mỗi người nhìn nhận quyền riêng tư của bản thân và người khác. Một người có thể hiểu rõ lý do mình muốn giữ kín cuộc sống cá nhân, nhưng lại không biết vì sao một người xa lạ không có ảnh, tài khoản cũ hay bất kỳ thông tin nào để xác nhận những điều anh ta chia sẻ.

Trong cuốn Tâm Lý Học Hẹn Hò - Nghệ Thuật Giao Tiếp Trong Tình Yêu, John Gottman, Julie Schwartz Gottman, Doug Abrams và Rachel Carlton Abrams dựa trên 40 năm nghiên cứu về các mối quan hệ để xây dựng tám buổi hẹn hò. Mỗi buổi xoay quanh một chủ đề quan trọng trong tình yêu như niềm tin, xung đột, sự thân mật và những ước mơ chung

Cuốn sách nhấn mạnh vai trò của việc lắng nghe, thể hiện sự quan tâm và dành thời gian thực sự cho nhau.

Thay vì cố gắng chứng minh mình đúng trong những bất đồng, hai người cần học cách tìm hiểu suy nghĩ và cảm xúc của đối phương. Điều này cũng cho thấy sức hút trong tình yêu không nhất thiết đến từ việc thể hiện bản thân thật nhiều, mà còn nằm ở khả năng tạo ra sự kết nối và tôn trọng không gian riêng của nhau.

Phụ nữ đừng dựa dẫm quá mức

Ở chiều ngược lại, đàn ông cũng có những tiêu chí riêng khi lựa chọn người yêu. Trong một bài tư vấn đăng tháng 3/2025, trang hẹn hò MillionaireMatch liệt kê 21 điều có thể khiến nam giới mất thiện cảm với phụ nữ. Trong đó có sự phụ thuộc quá mức, thường xuyên nói dối dù là chuyện nhỏ, hay than phiền và né tránh trách nhiệm.

Điểm chung của những điều này không nằm ở ngoại hình mà ở cách mỗi người ứng xử trong mối quan hệ.

Một lời nói dối tưởng chừng vô hại có thể khiến đối phương bắt đầu nghi ngờ những điều còn lại. Việc liên tục than phiền cũng dễ tạo áp lực, khiến người nghe cảm thấy mình phải gánh vác cả những cảm xúc tiêu cực của người kia.

Khoa Học Về Lòng Tin - Bí Quyết Đồng Điệu Cảm Xúc Và Duy Trì Hạnh Phúc Cho Các Cặp Đôi phân tích cách sự chân thành và kết nối cảm xúc góp phần duy trì lòng tin giữa hai người. Ảnh: Netabooks.

Tương tự, thói quen đổ lỗi hoặc né tránh trách nhiệm có thể khiến những cuộc trò chuyện nghiêm túc trở nên khó khăn. Khi một người luôn cho rằng mọi vấn đề đều xuất phát từ đối phương, cả hai sẽ khó tìm được tiếng nói chung và cùng giải quyết mâu thuẫn.

Những vấn đề này cũng liên quan đến nội dung cuốn Khoa Học Về Lòng Tin - Bí Quyết Đồng Điệu Cảm Xúc Và Duy Trì Hạnh Phúc Cho Các Cặp Đôi của nhà tâm lý học John M. Gottman. Tác giả tập trung phân tích cách lòng tin được hình thành và duy trì thông qua sự thành thật, kết nối cảm xúc và những tương tác thường ngày giữa hai người.

Cuốn sách cho thấy lòng tin không đơn thuần là cảm giác mà được xây dựng qua thời gian, từ cách mỗi người phản hồi, quan tâm đến cảm xúc của đối phương đến cách họ giải quyết những bất đồng. Vì vậy, một người không chỉ cần nói những điều tốt đẹp mà còn phải thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và hành động.

Đáng chú ý, phần lớn những điểm trừ trong bài tư vấn của MillionaireMatch không phải đặc điểm cố định mà là các thói quen có thể điều chỉnh. Sự thẳng thắn, khả năng chịu trách nhiệm và duy trì tính độc lập vừa phải vì thế cũng là những yếu tố giúp phụ nữ xây dựng lòng tin với người đồng hành.